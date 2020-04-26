شكرا لقرائتكم خبر عن هل تمنح أجهزة التنفس مرضى كورونا للبقاء على قيد الحياة؟..دراسة بريطانية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات دراسة جديدة أن مرضى الفيروس التاجي كورونا، الذين يحصلون على جهاز التنفس الصناعي لديهم فرصة 34 % فقط للبقاء على قيد الحياة .

تأتي هذه الأرقام من المركز الوطني للتدقيق والبحوث في العناية المركزة البريطانى (ICNARC) وتستند إلى عينة من 6،720 مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد، وأظهرت البيانات أن ثلثى المرضى الذين احتاجوا إلى دعم تنفس متقدم قد ماتوا، بينما 1744 (65.4 %) لقوا حتفهم بعد أن تطلبوا وضعهم على أجهزة تهوية ميكانيكية في الرعاية الحرجة ، بينما خرج نحو 923 (34.6 %) من المستشفى بعد أن تلقوا نفس العلاج.



عناية مركزة

بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى دعم تنفسي أساسي - مثل الأكسجين من خلال قناع الوجه، المعروف باسم التهوية غير الغازية - تعافى 894 مريضًا (81.9 %) وتوفي حوالي 198 (18.1 %).

وأعرب بعض الأطباء عن مخاوفهم من أن أجهزة التنفس الصناعي تثير التهاب الرئة وتحذر صراحة من استخدامها المبكر في الرعاية الحرجة، واصطف عدد من المشككين في المبنى وراء عدد كبير من الدراسات التي أظهرت معدلات وفيات عالية بشكل مدمر بين المرضى الذين يعانون من التهوية.

كما تحدث عدد قليل من الأطباء الأمريكيين ضد استخدامهم لعلاج الفيروس التاجي، محذرين من أن ضخ الأكسجين المضغوط في الرئتين يمكن أن يؤدي إلى تهيج الأعضاء وتلفها بشكل أكبر.

وقال الدكتور بول ماريك، رئيس قسم الطب الرئوي والرعاية الحرجة في كلية الطب في فرجينيا الشرقية، إن المستويات العالية من القوة والأكسجين، سواء في السعي لاستعادة مستويات تشبع الأكسجين إلى وضعها الطبيعي ، يمكن أن تصيب الرئتين بالفعل .

Advertisements

وأوضح الدكتور تيفاني أوزبورن، أخصائي الرعاية الحرجة في كلية الطب بجامعة واشنطن، الضرر الذي يمكن أن يلحقه بالرئتين، قائلا : "يمكن لجهاز التنفس الصناعي أن يلحق الضرر بأنسجة الرئة بناءً على مقدار الضغط المطلوب لمساعدة الأكسجين على معالجة الرئتين".

ومع ذلك ، فإن تقرير ICNARC لا يتضمن سوى أرقام قليلة تطرح أسئلة صعبة حول استمرار التهوية الميكانيكة كعلاج.

حلل البحث بيانات عن المرضى الذين يعانون من Covid-19 المؤكدة من 286 وحدة رعاية حرجة NHS في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية المشاركين في برنامج ICNARC ، حتى الساعة 4 مساءً في 23 أبريل، وفقا لبيانات ICNARC ، توفي واحد من كل 5 مرضى Covid-19 تحت سن 40 بعد إدخالهم إلى العناية المركزة.

ووجد أحدث تقرير أنه في الفئة العمرية 16-39 ، توفي 66 مريضا (21.6 % ) في الرعاية الحرجة ، في حين تم إخراج حوالي 240 (78.4 في المائة) في هذه الفئة العمرية.

وتشير البيانات إلى أن معدل الوفيات أعلى حالياً للرجال ويزيد مع تقدم العمر، وكان أكبر عدد من الوفيات بين الذين تتراوح أعمارهم بين 60-69 ، عند 701 مريضًا ، تليها الفئة العمرية 70-79 .