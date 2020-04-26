صحة ورشاقة

حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار بسمك السلمون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "هنعمل ايه على الفطار النهاردة"، من الجمل التي نسمعها يوميا في رمضان من ربات البيوت ولكن في ظل انتشار الوباء العالمى لا بد من الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ومواجهة الفيروس.

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لذلك يقدم ”الخليج 365” الأكلات التي تعمل على تقوية الجهاز المناعى وتساعد على محاربة كورونا في رمضان وحسب ما ذكره موقع healthline، فإن سمك السلمون واحد من أشهر الأكلات الصحية التي تقوى جهاز المناعة.

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يحتوى سمك السلمون على نسبة عالية من الأوميجا 3 والمغنسيوم وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والعدوى، كما انها تعمل على تقوية القلب والعضلات وتعزيز صحة الشرايين ووقايته من التصلب والجلطات. كما يحتوى على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة وفيتامين أ ود وهـ ، وهى من العناصر التي تعمل على طرد الجراثيم والسموم من الجسم كما انها تحد من خطر الإصابة بالعدوى وتقوى المناعة.

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لسمك السلمون فوائد أخرى لصحة الجهاز العصبى ومنع الجلطات والامراض الدماغية مثل الخرف والزهايمر، كما يعمل على تقوية العضلات ويمد الجسم بالنشاط والطافة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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