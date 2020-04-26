شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الضرورى ارتداء الأطفال للكمامة.. وكيف يمكن اقناعهم فيها بالحب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكمامة الطبية واحدة من الاجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا كما يرتديها المرضى أيضا لعدم نقل الفيروس للاخرين، ولكن هل يجب على الأطفال ارتداء الكمامة، وحسب ما ذكرته جريدة الديلى ميل ، قالت الدكتورة ايلى كانون الطبيبة العامة ، أن الكمامة أمرمهم جدا فحسب التقديرات فهناك ما يصل إلى ثمانية من كل عشرة أشخاص مصابين بالفيروس لا تظهر عليهم الأعراض، ويمكن للأطفال أيضا نقل الفيروس لذلك عليهم ارتداء الكمامة الطبيبة.



الكمامة

ليس من الطبيعي بالنسبة لمعظمنا ارتداء الكمامة، وقد يشعرالأطفال بعدم الراحة في البداية. ولكنها مناسبة قدر الإمكان، لتقليل كمية التلاعب (والتأني) التي يفعلونها، ولكى تحببى الأطفال بها شاركهم في صنعها، فهناك بعض الملابس المطبوعة بشخصيات كرتونية متاحة عبر الإنترنت، شجعهم على مساعدتك في تجميعها وصنع الكمامات الطبية منها.

هل من المقبول إعادة استخدام قناع قماش إذا كنت حريصًا على عدم لمس الخارج عندما أخلعه؟، هي من الأسئلة المعتادة أيضا ، وقالت الطبيبة، أن يجب تنظيف الكمامة المصنوعة من القماش بعد كل استخدام لانك قد تكون التقطت الفيروس ولمست القناع دون أن تدرى، ويمكن أن يزيد ارتدائها المتكرر من خطر الإصابة بالعدوى، فبمجرد ان تصبع قطعة القماش مبللة أو بها رطوبة فعليك بتغييرها فورا.



كمامة

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بعد خلع القناع ينصح بغسل اليدين جيدا بالصابون والماء أو استخدمي جل اليدين الكحولي. يمكن إسقاط القناع في محلول صابوني ، مثل سائل الغسيل أو غسل اليد ، وتنظيفه جيدا ثم تجفيفه.

وتشير الأبحاث إلى أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يرتدون قناعًا ، كلما انخفض معدل الإرسال، إذا كان 80 في المائة من السكان يرتدون غطاء وجه من القماش ، فيمكننا وقف انتشار المرض.

وانهى الطبيب حديثه، ليس هناك عذر لعدم ارتداء الكمامة يمكننا جميعًا لعب دورنا ، وقد يعني ذلك أننا نعود إلى الحالة الطبيعية بشكل أسرع قليلاً أيضًا.