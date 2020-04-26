معلومات عن دواء فلوربيبروفين – Ocufen

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دواء فلوربيبروفين Ocufen ، هو منتج على هيئة قطرات تعمل كمضاد للالتهابات الموضعية غير الستيرويدية ، وهي قطرة معقمة تستخدم في علاج الأمراض المرتبطة بالعيون ، وكذلك يتوفر على هيئة أقراص يتم تناولها عن طريق الفم ، وتستخدم لعلاج التهاب المفاصل وكمسكن وهذا الدواء مركب من ثنائي هيدرات بروبيونات الصوديوم (±) (2-فلورو-4-ثنائي الفينيليل).[1]

الصيغة الهيكلية لدواء فلوربيبروفين Ocufen

يحتوي دواء فلوربيبروفين النشط على فلوربيبروفين الصوديوم بمقدار 0.03٪ (0.3 ملجم / مل) ، ومادة ثيميروسال الحافظة بنسبة 0.005٪. ويتركب الدواء من كحول بولي فينيل ثنائي الصوديوم 1.4٪ ؛ وكلوريد البوتاسيوم الماء المقطر وكلوريد الصوديوم وسيترات الصوديوم ، وقد يحتوي أيضًا على حمض الهيدروكلوريك أو هيدروكسيد الصوديوم لضبط درجة الحموضة ، والرقم الهيدروجيني لمحلول فلوربيبروفين هو 6.0 إلى 7.0.

استخدامات دواء فلوربيبروفين Ocufen

يستخدم هذا الدواء قبل أنواع معينة من جراحة العين ، حيث يستخدم لمنع تضيق حدقة العين ، وهذا التأثير يجعل من السهل على الطبيب فحص الجزء الداخلي من العين ، وإزالة ما بها من مشكلة واستبدال عدسة العين بأخرى جديدة. هذا بالإضافة إلى استخداماته في علاج الالتهاب المفاصل الروماتويدي واستخدامه كمسكن للألم.[2]

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طريقة استخدام دواء فلوربيبروفين Ocufen

ضع قطرات العين قبل الجراحة على العين المصابة ، وكررها كل 30 دقيقة قبل ساعتين من بدء الجراحة على ألا تزيد الجرعة عن 4 قطرات أو حسب توجيهات الطبيب ، فإذا تم توجيهك لاستخدام هذا الدواء بعد جراحة العين ، فاتبع تعليمات طبيبك.

لا تضع العدسات اللاصقة أثناء استخدامك لهذا الدواء ، وعقم العدسات اللاصقة وفقًا لتوجيهات الشركة المصنعة ، وتأكد من سلامة ارتدائها مع طبيبك قبل البدء في استخدامها مرة أخرى.

لوضع قطرات العين اغسل يديك أولاً لتجنب التلوث ، ولا تلمس رأس القطارة أو تدعها تلمس عينك أو أي سطح آخر.

قم بإمالة رأسك للخلف وانظر لأعلى ، واسحب الجفن السفلي لعمل تجويف ، ثم ضع القطارة مباشرة فوق عينك وضع قطرة واحدة في التجويف ، ثم انظر لأسفل وأغلق عينيك برفق لمدة دقيقة أو دقيقتين ، ثم ضع إصبعًا واحدًا في زاوية العين بالقرب من الأنف واضغط برفق ، هذا الإجراء يمنع الدواء من التصريف أو التساقط خارج العين لذلك حاول ألا تطرف ولا تفرك عينك.

لا تقم بشطف القطارة ، واستبدل غطاء القطارة بعد كل استخدام.

إذا كنت تستخدم نوعًا آخر من أدوية العين على سبيل المثال ، قطرات أو مراهم أخرى ، فانتظر من 5 إلى 10 دقائق على الأقل قبل وضع أية أدوية أخرى ، واستخدم قطرات العين قبل مراهم العين للسماح للقطرات بدخول العين.

هذا الدواء مخصص للاستخدام على المدى القصير فقط ، لذلك لا تستخدم هذا الدواء في كثير من الأحيان أو لفترة أطول من الموصوفة ؛ لأن القيام بذلك قد يزيد من خطر الآثار الجانبية الخطيرة.

لا تستخدم هذا المنتج إذا أصبح ملوثًا ، على سبيل المثال عندما تتحول القطرات إلى غائم أو لون داكن ، ويمكن أن يسبب استخدام أدوية العين الملوثة عدوى وتلفًا خطيرًا للعين وفقدان الرؤية.[3]

الآثار الجانبية لدواء فلوربيبروفين Ocufen

قد يحدث لسعة أو حرقة بالعين لمدة دقيقة إلى دقيقتين عند وضع هذا الدواء ، إذا استمرت أو تفاقمت أي من هذه الآثار أخبر طبيبك على الفور.

تذكر أن طبيبك قد وصف هذا الدواء لأنه قد رأى أن الفائدة المتوقعة منه لك ، أكبر من خطر الآثار الجانبية ، وجدير بالذكر أن كثير من الناس الذين يستخدمون هذا الدواء ، لم يسجلوا أية آثار جانبية خطيرة.

أخبر طبيبك على الفور في حالة حدوث أي من هذه الآثار الجانبية النادرة والخطيرة مثل ؛ حدوث ألم بالعين وضعف الرؤية ونزيف في العين أي زيادة احمرار في العين.

حدوث رد فعل تحسسي خطير للغاية من هذا الدواء هو أمر نادر ، ومع ذلك إذا عانيت من التحسس الشديد بعد استخدامه ، اطلب العناية الطبية الفورية في حالة ملاحظتك لأي أعراض رد فعل تحسسي خطيرة ، مثل طفح جلدي وحكة أو تورم خاصة في الوجه أو اللسان أو الحلق ، أو دوار شديد أو صعوبة في التنفس.

احتياطات استخدام دواء فلوربيبروفين Ocufen

قبل استخدام دواء فلوربيبروفين ، أخبر طبيبك إذا ما كان لديك حساسية منه أو الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى مثل الأيبوبروفين والسيليكوكسيب ؛ أو إذا كان لديك أي حساسية أخرى ، ويحتوي هذا المنتج في تركيبته على مكونات غير نشطة مثل المواد الحافظة كالثيميروسال ، والتي يمكن أن تسبب الحساسية أو مشاكل أخرى.

قبل استخدام هذا الدواء أخبر طبيبك بتاريخك الطبي خاصة إذا ما كنت تعاني من بعض الأمراض المزمنة مثل ؛ الربو الحساس للأسبرين خاصة إذا كان لديك تاريخ من سوء التنفس بسيلان أو انسداد الأنف ، خاصة بعد تناول الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى ، أو أنواع أخرى من الربو ونمو الزوائد الأنفية أو مشاكل النزيف أو التخثر ، أو مشاكل العين الأخرى مثل مشاكل القرنية ، ومتلازمة العين الجافة وجراحات العين السابقة ، أو داء السكري أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

قد تكون رؤيتك غير واضحة مؤقتًا أو غير مستقرة بعد وضع قطرات العين ، لذلك لا تقم بقيادة السيارة أو استخدام الآلات أو القيام بأي نشاط يتطلب رؤية واضحة ، حتى تكون متأكدًا من قدرتك على أداء هذه الأنشطة بأمان.

قبل إجراء أية جراحة بالجسم أو بالأسنان ، أخبر طبيبك عن جميع المنتجات التي تستخدمها ومن بينها دواء فلوربيبروفين ، والأدوية التي تستلزم وصفة طبية ، وتلك التي لا تتطلب أية وصفات والمنتجات العشبية.

قبل استخدام دواء فلوربيبروفين ، يجب على النساء في سن الإنجاب التحدث مع أطبائهن حول الفوائد والمخاطر من استخدام هذا الدواء ، مثل إمكانية حدوث الإجهاض وصعوبة الحمل ، وأخبري طبيبك إذا كنت حاملاً أو إذا كنت تخططين للحمل. فخلال فترة الحمل لا يُنصح باستخدامه خلال الثلث الأول والأخير من الحمل ، بسبب الضرر المحتمل على الجنين والتأثير على المخاض والولادة الطبيعية.

لا تقم بوصف دواء فلوربيبروفين لأي شخص آخر.

لا تكرر استخدام دواء فلوربيبروفين دون استشارة طبيبك المختص.[4]

التفاعلات الدوائية مع دواء فلوربيبروفين Ocufen

يمكن أن تتغير آثار بعض الأدوية إذا كنت تتناول إلى جانبها أدوية أخرى ، أو حتى منتجات عشبية في نفس الوقت ، ويمكن أن يزيد ذلك من خطر الإصابة بالآثار الجانبية الخطيرة ، أو قد يتسبب في عدم عمل أدويتك بشكل صحيح ، فهذه التفاعلات الدوائية ممكنة ، لكنها لا تحدث دائمًا ، وذلك وفقًا لما يراه طبيبك ووفقًا للجرعة التي يصفها لك ، ومعلوماته بشأن تاريخك الطبي. ولمساعدة طبيبك في منحك أفضل رعاية ، تأكد من إخباره عن جميع المنتجات التي تستخدمها قبل بدء العلاج بدواء فلوربيبروفين ، وأثناء استخدامه لا تبدأ أو توقف أو تغير جرعة أي أدوية أخرى تستخدمها دون موافقة طبيبك.

بعض المنتجات التي قد تتفاعل مع هذا الدواء تشمل الستيرويدات القشرية مثل بريدنيزون.

قد يزيد هذا الدواء من خطر النزيف عند استخدامه مع أدوية أخرى قد تسبب النزيف أيضًا ، تشمل الأمثلة الأدوية المضادة للصفائح الدموية مثل كلوبيدوقرل ومخففات الدم مثل dabigatran و enoxaparin وغيرهما.

تأكد من تركيبة الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة لك بعناية ؛ لأن العديد من الأدوية تحتوي على مسكنات ألم أو مخفضات الحمى مثل الأسبرين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية كالأيبوبروفين أو النابروكسين ؛ حيث تشبه هذه الأدوية فلوربيبروفين ، وقد تزيد من خطر الإصابة بالآثار الجانبية إذا تم تناولها معًا ، ومع ذلك إذا أشار عليك طبيبك بتناول جرعة منخفضة من الأسبرين لمنع النوبة القلبية أو السكتة الدماغية ، والتي عادة ما تكون جرعتها 81-325 ملليغرام في اليوم ، فيجب عليك الاستمرار في تناول الأسبرين ما لم يوجهك طبيبك بخلاف ذلك.[5]

جرعة دواء فلوربيبروفين Ocufen

يجب ألا تزيد جرعتك من دواء فلوربيبروفين عن أربع (4) قطرات من محلول العيون ، وذلك عن طريق تقطير قطرة واحدة بالعين ، كل نصف ساعة تقريبًا قبل ساعتين من الجراحة.

الجرعة المفرطة من دواء فلوربيبروفين Ocufen

هذا الدواء قد يكون ضار إذا تم ابتلاعه ، لذلك إذا كان الشخص قد تناول جرعة زائدة ، وكان يعاني من أعراض خطيرة مثل الإغماء أو صعوبة في التنفس ، فاتصل فورًا بالطبيب لمعالج أو اذهب به إلى المشفى فورًا لتلقي العلاج اللازم.

الجرعة الفائتة من دواء فلوربيبروفين Ocufen

إذا نسيت جرعتك من دواء فلوربيبروفين ، تناوله وقت تذكرك له ، وإذا كانت الجرعة قريبة من التالية لها ، فتجاوز الجرعة الفائتة وتناول الجرعة التالية فقط ، وذلك حتى لا تضاعف الجرعة للحاق بما فاتك.

تخزين دواء فلوربيبروفين Ocufen

يخزن دواء فلوربيبروفين في درجة حرارة الغرفة بعيدًا عن الضوء ، ولا يوضع في رطوبة الحمام ، واحرص على غلق الزجاجة بإحكام وألا تضعها بالقرب من متناول الأطفال أو الحيوانات الأليفة بالمنزل.[6]