انت الان تتابع موضوع دلالة عدد الصفيحات في الدم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يُعتبر الدم هو أحد أهم سوائل الجسم الذي يُساعد في الحفاظ على حياة الإنسان نظرًا إلى أنه يحمل المواد الغذائية والأكسجين إلى كل أجزاء الجسم ويقوم من جهة أخرى بجمع الفضلات والسموم من أجل طردها خارج الجسم ، ويحتوي الدم على عدة مكونات رئيسية مثل البلازما السائلة وكرات الدم الحمراء والخلايا المناعية البيضاء إلى جانب احتوائه على الصفائح الدموية أيضًا .

الصفائح الدموية

تُعرف الصفائح الدموية أيضًا باسم الصفيحات (وبالإنجليزية : Platelets) ، وهي عبارة عن خلايا دموية صغيرة الحجم مهمتها الرئيسية هي تكوين الجلطة الدموية في حالة حدوث نزيف أو جرح لدى الإنسان ، حيث أنه في حالة تعرض أي من الأوعية الدموية إلى جرح ؛ فإنها ترسل إشارة فورية ومن ثَم تقوم الصفيحات بغزو مكان الجرح من أجل تكوين جلطة دموية من شأنها أن تمنع فقدان كمية كبيرة من الدم [1] .

وظائف الصفائح الدموية

يُمكن تلخيص وظائف الصفائح الدموية في الجسم وأهميتها من خلال النقاط التالية :

-تُساعد الصفيحات الدموية بشكل فعال في الوقاية من النزيف الدموي ، ومن ثم الحفاظ على حياة الإنسان وخصوصًا أن فقدان كميات كبيرة من الدم مثل حالات الحوادث والجروح الكبيرة والعميقة يعرض حياة المريض إلى الخطر .

-تُساعد في الحفاظ على مستوى سيولة الدم ؛ حيث أن انخفاض نسبة الصفائح الدموية عن المعدل الطبيعي دائمًا ما يرفع نسبة سيولة الدم ويجعل المريض مُعرضًا طوال الوقت إلى حدوث النزيف سواء النزيف الداخلي مثل نزيف الجهاز الهضمي والجهاز العصبي أو النزيف الخارجي مثل نزيف الانف ونزيف المهبل .

-تمتلك الصفيحات الدموية أيضًا وظيفة مناعية هامة جدًا ؛ حيث أنها تقوم بالارتباط بالميكروبات والأجسام الغريبة التي تبتلعها الخلايا البلعمية مما يُسهل من عملية القضاء عليها خلال وقت قصير .

-تعمل الصفيحات الدموية كذلك على إفراز بعض المكونات الكيميائية الهامة جدًا والتي من شأنها أن تُساعد في الحفاظ على توازن الجسم وسلامة عمل أعضاء أجهزة الجسم المختلفة .

عدد الصفيحات الطبيعي في الدم

يعتبر التحليل الخاص بقياس نسبة الصفائح الدموية هو جزء من اختبار الدم الكامل صورة الدم CBC ، حيث يتم من خلال هذا الاختبار تحديد عدد الصفائح الدموية كأحد مكونات الدم ، وقد أشارت المراجع الطبية العالمية والمعتمدة من قِبل منظمة الصحة العالمية WHO إلى أن النسبة الطبيعية لعدد الصفائح الدموية في الشخص السليم يتراوح بين 150 إلى 450 ألف / ميكروليتر ، وأي انخفاض أو ارتفاع عن هذه النسبة يُشير بدوره إلى حالة مرضية مختلفة .

أسباب انخفاض عدد الصفائح الدموية

في بعض الأحيان ؛ قد يقل عدد الصفائح الدموية في الجسم ؛ حيث يكون عددها 10 إلى 20 ألف / ميكروليتر فقط ، وهنا يكون المريض مُعرض بشكل خطير جدًا إلى حدوث النزيف الدموي ، وفي بعض الأحيان ؛ قد يكون عدد الصفيحات منخفض أيضًا ويُعادل 50 ألف لكل ميكروليتر أيضًا ، وهنا يكون المريض مُعرض بشكل كبير أيضًا إلى النزيف ، ويرجع حدوث انخفاض في الصفائح الدموية إلى الأسباب التالية [2] :

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الإصابة بفقر الدم اللا تنسجي .

نقص فيتامين ب12 .

نقص فيتامين ب9 (الفولات) .

نقص عنصر الحديد .

الإصابة الفيروسية بما فيها : فيروس ابشتاين بار (EBV) ، فيروس نقص المناعة المكتسبة ، الجدري المائي ، وغيرهم .

التعرض إلى العلاج الإشعاعي أو الكيميائي .

متلازمة خلل التنسج النقوي .

سرطان الدم .

تليف الكبد .

إدمان الكحوليات .

أسباب ارتفاع عدد الصفائح الدموية

كما يُوجد أيضًا بعض الحالات المرضية التي ينتج عنها ارتفاع كبير في عدد الصفائح الدموية ، ومن أهمها ما يلي [3] :

اضطراب نخاع العظام

حيث يقوم نخاع العظام في هذه الحالة بإنتاج عدد كبير من الخلايا ومنها الخلايا كبيرة النواة megakaryocytes التي تتطور إلى صفيحات بعد ذلك ، وهنا يرتفع عدد الصفيحات الدموية ، ومن ثَم تزيد درجة كثافة ولزوجة الدم ، مما قد يؤدي إلى حدوث جلطات دموية إذا لم يخضع المريض فورًا إلى العلاج من أجل تقليل نسبة الصفيحات .

الإصابة بالعدوى

في كل من الكبار والأطفال ؛ قد تكون العدوى سبب في ارتفاع عدد الصفائح الدموية ، ويكون هذا الارتفاع شديد يصل به عدد الصفيحات إلى مليون لكل ميكروليتر ، وقد يتعرض المريض إلى تكوين الجلطات ، وبعد التخلص من العدوى ؛ تعود نسبة الصفائح الدموية إلى طبيعتها مرة أخرى ولكن يستغرق ذلك عدة أسابيع .

أنيميا نقص الحديد

على الرغم أنه من الشائع أن نقص الحديد ينتج عنه انخفاض في نسبة عدد كرات الدم الحمراء ونسبة الهيموجلوبين ، إلّا أن عدد الصفيحات قد يرتفع أيضًا في حالة أنيميا نقص الحديد ، وهي حالة غير معلومة السبب في كثير من الأحيان ، ولا يحدث ارتفاع شديد يصل إلى درجة الخطورة في هذه الحالة ، وإنما يمكن التغلب على ارتفاع الصفيحات هنا عبر استخدام أدوية مكملات الحديد .

استئصال الطحال

يحتفظ الطحال بنسبة من صفائح الدم ، وبالتالي ؛ عند استئصاله أو حدوث خلل به ؛ يؤدي ذلك بالطبع إلى حدوث ارتفاع طفيف او معتدل في نسبة الصفيحات الدموية ، ولا يكون الارتفاع خطير ، ولكن النسبة تكون مرتفعة بعد عملية الاستئصال مباشرةً ثم تأخذ في الانخفاض .

حدوث الالتهابات

عند حدوث التهابات في الجسم مثل التهابات العظام أو التهابات الأمعاء أو غيرها ؛ يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السيتوكينات في الدم وخصوصًا انترلوكين 6 وثرومبوبوييتين ؛ وهذا من شأنه أن يرفع نسبة الصفيحات في الدم .

الجلوبيولينات البردية في الدم

وجود الجلوبيولينات البردية في الدم يؤدي إلى حدوث ارتفاع كاذب في الصفيحات ؛ حيث أن بروتينات الكريوغلوبين تلتصق مع بعضها البعض وتؤدي إلى حدوث تجمعات تشبه الجلطات عند التعرض إلى درجة الحرارة المنخفضة والبرد ، وبالتالي ؛ يتم احتساب هذه التجمعات خطئًا عبر جهاز عدد الدم الأتوماتيكي على أنها صفائح دموية ، وهي حالة شائعة لدى مرض التهاب الكبد الوبائي c الذئبة الحمراء ، والتهابات المفاصل الروماتويدي .

أنيميا الدم التكسيرية

وعندما يُصاب المريض بأنيميا الدم التكسيرية ؛ نتيجة تكسير وتحلل كرات الدم الحمراء ، فهذا بدوره يؤدي إلى تكوين كرات دم حمراء كثيرة وتكون صغيرة الحجم ، وبالتالي ؛ يتم عدها بالخطأ أيضًا على أنها صفيحات دموية ، ويمكن التثبت من هذه الحالة المرضية من خلال عمل فيلم الدم وفحصه بالمجهر الإلكتروني .

الإصابة بالسرطان

كما أن الإصابة بالسرطان أيضًا وخصوصًا السركانات الورمية الصلبة مثل سرطان الرئة وسرطان الكبد وسرطان القولون والمبيض وغيرهم ينتج عنها ارتفاع في نسبة الصفائح الدموية ، وقد ترتفع أيضًا في حالة اللوكيميا .

ويُذكر أن صفيحات الدم من أهم مكونات الدم التي يجب أن تكون ذات نسبة طبيعية طوال الوقت في دم المريض ؛ لأن انخفاضها يُعرض الحياة إلى الخطر نتيجة زيادة فرص التعرض إلى النزيف الداخلي والخارجي ؛ وفي نفس الوقت ؛ يؤدي ارتفاع عدد الصفيحات إلى زيادة فرص تكون الجلطات الدموية المتحركة ، وهذا يُفسر أهمية الرجوع إلى الطبيب المعالج دائمًا في حالة خلل نسبة الصفيحات من أجل الحصول على العلاج المناسب .