سجلت وزارة الصحة الكويتية، السبت، 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3075 حالة.



وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 20.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الأحد، شفاء 150 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 806.



