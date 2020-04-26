أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 32 حالة لعمالة وافدة و10 حالات لمخالطين وحالتان قادمتان من الخارج.



وأوضحت الوزارة ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 1186، بعد تعافي 26 حالة جديدة.

وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أنها أجرت 113436 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.



وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 1439، بينها حالتان في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 1437 بالمستقرة، وسجلت البلاد 8 وفيات بالمرض.