كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أبريل 2020 01:50 مساءً - تتساءل السيدات عادة، هل أحتاج إلى اتباع نظام غذائي غني بالحديد؟ ما هي الأطعمة التي توفر المزيد من الحديد؟ وما هي جرعة الحديد اليومية للحامل، قالت الدكتورة "هند محمد" استشاري النساء والتوليد، إنه قبل الحمل، كان جسمك بحاجة بالفعل إلى الحديد واستخدامه لوظائف متعددة مثل: الحديد للحامل واستخدامه لوظائف متعددة مثل تصنيع الهيموغلوبين، البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء، والذي يحمل الأكسجين في الدم.

كمكون مهم من الكولاجين (البروتين الموجود في العظام والغضاريف والأنسجة الضامة الأخرى مثل الجلد) والعديد من الإنزيمات.

للحفاظ على جهاز المناعة قوياً.

الآن، أثناء الحمل، تزداد كميات الحديد لأن:

الدورة الدموية تزداد في جسمك أثناء الحمل إلى ما يقرب من 50٪ أكثر من المعتاد، لذلك تحتاجين إلى المزيد من الحديد لصنع المزيد من الهيموغلوبين لتزويد طفلك بالأكسجين. أيضاً، تحتاج العديد من النساء إلى كميات أكبر من الحديد أثناء الحمل؛ لأن لديهن مستويات منخفضة من هذا المعدن قبل الحمل، أنتِ بحاجة إلى كمية أكبر من الحديد لتغذية نمو طفلك والمشيمة، خاصةً خلال الثلثين الثاني والثالث. الكولاجين

ضروري لمساعدة بشرتك على التأقلم مع حالتك الجديدة دون ظهور علامات التمدد، يرتبط فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بالولادات المبكرة وانخفاض وزن المواليد، بالإضافة إلى التسبب في الكثير من التعب أو الضعف أو تساقط الشعر. جرعة الحديد اليومية للحامل Advertisements النساء الحوامل: 27 ملليغراماً يومياً

النساء في سن الإنجاب، غير الحوامل: 18 ملغ يومياً، من الصعب تلبية هذه الحاجة المتزايدة؛ هذا ممكن فقط من خلال تكييف النظام الغذائي، وهذا هو السبب في أن الطبيب عادة ما يوصي بتكملة بمصادر أخرى. قائمة بالأطعمة التي تحتوي على الحديد امتصاص الحديد من خلال النظام الغذائي هو 15-20٪. لسنا قادرين على امتصاص 100٪ من الحديد المبتلع من خلال الطعام أو المكملات الغذائية.

الحديد الذي يمتصه الجسم بسهولة أكبر هو الذي يأتي من الأطعمة ذات الأصل الحيواني (تسمى حديد الهيم): اللحوم والكبد وفطائر البيض والمحار والأسماك الزرقاء، هناك أطعمة نباتية غنية أيضاً بالحديد (مثل: العدس والمكسرات)، ولكنه في شكل كيميائي أقل قابلية للاستخدام من قبل الكائن البشري. عوامل تؤثر على امتصاص الحديد وجود فيتامين ج (حمض الإسكوربيك). أضيفي طعاماً غنياً بفيتامين ج (عصير البرتقال والفراولة والطماطم) إلى جميع وجباتك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمصادر النباتية للحديد، مثل البقوليات. يمكن أن يجعل فيتامين ج جسمك يمتص ما يصل إلى 6 أضعاف الحديد. على سبيل المثال، سلطة العدس مع الطماطم والبقدونس والبصل والفلفل والقليل من التونة.

يمكن أن يكون وجود البروتين الحيواني (اللحوم والدواجن والأسماك والبيض)، وبعض المحار أو الكوكتيل من علبة أو على البخار أو مشوي، مصدراً رائعاً للحديد! لست مضطرة لتناول شريحة لحم كبيرة لتلبية احتياجاتك اليومية من الحديد. في الواقع، بمجرد إضافة جزء صغير من اللحم أو الدجاج أو السمك إلى الوجبة، يمكن لجسمك استيعاب الحديد الموجود في الأطعمة الأخرى على طبقك بشكل أفضل.

عندما تأخذين المكمل الذي أوصى به الطبيب، رافقيه مع عصير فواكه أو عصير طبيعي، وشريحة اللحم ستزيد من امتصاص الحديد وفعاليته بأكثر من الضعف. عوامل يمكن أن تعوق امتصاص الحديد يمكن أن يعوق الكالسيوم الذي لا يأتي من منتجات الألبان امتصاص الحديد، لذلك إذا كان عليك تناول مكملات الكالسيوم أو مضادات الحموضة، فتناوليها بين الوجبات بشكل منفصل عن مكملات الحديد.

يتداخل الشاي والقهوة (بسبب وجود المركبات الفينولية) مع امتصاص الحديد في الجسم، من الجيد أن تقللي من استهلاك الكافيين أثناء الحمل.

تذكري أنه عند زيادة احتياجات الحديد لأسباب مختلفة (على سبيل المثال، أثناء الحمل)، يتم استخدام المكملات بشكل عام.

عندما تكون مستويات الحديد منخفضة للغاية، من الصعب التغلب عليها فقط من خلال الطعام. لهذا يجب استخدام المكملات الغذائية التي ستكون فعالة على المدى المتوسط / الطويل، التي يصفها محترف، وبمجرد تطبيع القيم التحليلية، انتقلي إلى نظام غذائي غني بالحديد.

لتحسين امتصاص الحديد، يُنصح بتناول المكملات الغذائية مع بعض الفواكه أو الخضروات الغنية بفيتامين سي، الحمضيات، الطماطم، الفلفل وبعض البروتينات، البيض، اللحم: يمكن أن يزيد الامتصاص أكثر من 40%.

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