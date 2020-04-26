بهذه الطريقة تتخلصين من الكرش وتذوبين الدهون العنيدة

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تبحث غالبية النساء عن أكثر الطرق سهولة للتخلص من الكرش وتفتيت الدهون العنيدة في منطقة البطن، لكن في أحيان كثيرة، لا يحصلن على النتائج المرجوة، فالتخلص من الدهون ليس بالمهمة السهلة إطلاقاً، إذ يحتاج الى الكثير من المثابرة والى الامتناع عن تناول الكثير من الوجبات اللذيذة.
في المقال التالي، سنعرفك الى إحدى أفضل الوصفات الطبيعية التي ستخلصك من الكرش خلال وقت قياسي ومن دون بذل مجهود كبير.
مكونات الوصفة
لتحضير هذه الوصفة الطبيعية، أنت تحتاجين الى المكونات التالية: نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور، ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند، كوب من حليب جوز الهند، ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم، وثلاث ثمرات ناضجة من الموز.
كيفية التحضير والاستهلاك
ضعي جميع المكونات المذكورة أعلاه في الخلاط الكهربائي، واطحنيها بشكل جيد، الى أن تحصلي على مزيج ذي قوام ناعم ومتماسك. احتفظي بهذه الوصفة في الثلاجة، على أن تشربي منها كوبين يومياً، في الصباح والمساء. وبعد فترة قصيرة، ستبدئين بتلمس النتائج الإيجابية، حيث ستتقلص الدهون المتراكمة في منطقة البطن وستتخلصين من الكرش تدريجياً، وبذلك تحصلين على معدة مسطحة وقوام رشيق.
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