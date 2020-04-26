اخسري الوزن بأوراق الغار والقرفة

تعرفين أن لأوراق الغار الكثير من الفوائد الصحية وأنتِ عادة ما تضيفينها إلى أطباقك المختلفة. لكنك ربما لا تعلمين أنها قد تساعدك أيضاً على خسارة تلك الكيلوغرامات الزائدة التي تزعجك. والآن، ما الذي قد يحدث في حال أضفت إليها خلاصة القرفة؟ لا شكّ في أنّك ستحصلين على مفعول مضاعف. إذاً، سارعي إلى تحضير خلاصة أوراق الغار والقرفة... مرة يومياً وستحققين النتيجة التي تريدين!

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نعم، هذا صحيح، يعتبر شاي القرفة وأوراق الغار أحد تلك المفاتيح التي يمكنك استخدامها من أجل خسارة وزنك الزائد. بالفعل، فهذان المكونان المهمان والطبيعيان يساهمان في تعزيز عمل جهازك الهضمي. أما الخبر السار فهو أنه يمكنك تحضير هذه الخلاصة بطريقة سهلة جداً.

وصفة مفيدة جداً

لا يتعين عليك القيام بخطوات معقدة من أجل تحضير خلاصة أوراق الغار والقرفة التي تساعدك على خسارة الوزن. فلكي تحصلي عليها، ننصحك بأن تطبقي هذه التعليمات:

-قومي بغلي ليتر من الماء بعد أن تضيفي إليه بضعة أعواد من القرفة وأوراق من الغار.

-دعي المزيج يغلي لمدة 15 دقيقة ثم انزعيه عن النار واتركيه يبرد.

-صفي المزيج واشربي كوباً من الخلاصة يومياً قبل تناولك طعام الفطور.

إعلمي أنّ هذه العادة تمكنك من خسارة الوزن خلال وقت قصير، الأمر الذي يعود إلى خصائص النبتتين المكونتين لهذا الشاي.

فوائد كثيرة

في حال واظبت على تناول خلاصة أوراق الغار وأعواد القرفة بشكل منتظم، فاعلمي أنك ستحصلين على فوائد كثيرة أبرزها خسارة الوزن.

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-القرفة: تتمتع بخصائص مهمة جداً على مستوى الجهاز الهضمي. فهي تعزز عملية امتصاص جسمك للمغذيات وتساهم في الحدّ من إصابتك بالإمساك المسبب لانتفاخ البطن لديك. كما أنها تعمل على منع حدوث الانتفاخ المعوي والغازات المزعجة وتحفز عملية الأيض وتحول دون تناولك لكمية كبيرة من الطعام. لذا، يمكننا القول إن القرفة حليفة رشاقتك وعدوة الدهون الضارة التي قد تتراكم في جسمك.

-أوارق الغار: لديها فوائدها الكثيرة أيضاً. فهي تتشارك والقرفة الكثير من الخصائص المهمة والضرورية. وفضلاً عن ذلك، تحتوي هذه الأوراق على مادة تسمى «الليمونين» تسهّل عملية تخلص الجسم من الماء الذي يختزنه والمسبب لزيادة الوزن. كما أنّها تحسّن عمل جهازم الهضمي وتحول دون تكوّن الغازات لديك.

-تساهم القرفة وأوراق الغار في تخليص جسمك من السموم والبقايا الضارة.

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