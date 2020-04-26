شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور نادرة لزعيم كوريا الشمالية فى طفولته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "Mirror "، بعض ملامح عن طفولة زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" عندما كان طفلاً ، كان الحاكم الكوري الشمالي كيم جونج أون يرتدي العتاد العسكري منذ أن كان طفلا بينما يميل الخدم الكبار إلى تلبية كل رغباته، في حين كان لديه غرف للألعاب ضخمة تفتخر أكثر من أي متجر أوروبي، بينما يعيش مواطنوه في فقر مدقع أو يموتون جوعًا، عاش الشاب "كيم جونج أون" حياة مدللة تتمتع بالرفاهية.



عندما كان طفلا بالزى العسكرى

يقال أن والده، كيم جونج إيل، أعطاه سيارته الأولى عندما كان في السابعة من عمره فقط.

أمه ووالديه كانوا يوفرا له الهدايا والألعاب بينما لم يكن لدى الأطفال الكوريين الشماليين شيء، أجبر الخدم الكبار على تلبية كل احتياجاته، وتم ارساله إلى مدرسة في سويسرا للدراسة.



كيم زعيم كوريا الشمالية

وقالت الصحيفة، إنه لم يتغير إلا القليل عندما أصبح بالغًا، وخلف والده في وقت لاحق في عام 2011، والآن هناك ادعاءات غير مؤكدة بأن عهد الديكتاتور قد انتهى.

انتشرت التكهنات حول صحة كيم منذ أن غاب عن احتفال بعيد ميلاد جده الراحل، مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونج، في 15 أبريل.

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وقالت الصحيفة، أن كيم خضع لعملية جراحية في القلب، منذ ذلك الحين، اختلفت التقارير حول صحة كيم على نطاق واسع، وكان من الصعب التحقق من صحة كل تقرير نظرًا لسرية وعزلة كوريا الشمالية.

هناك ادعاءات بأن كيم مات، أو في "حالة غيبوبة"، أو يعانى من مرض خطير، ويتعافى في فيلا ريفية.



زعيم كوريا الشمالية

زعمت شبكة تليفزيون هونج كونج أنه توفي، وفقًا لمصدر قوي جدًا، في حين أفادت مجلة يابانية أنه في حالة "نباتية"، أى في حالة غيبوبة بعد خضوعه لجراحة في القلب.

قال المؤلف إنه كان على مقربة من والدته، كو يونج هوي، التي كانت تثق بأنه عبقري عسكري، وكذلك حبه لكرة السلة، "لقد شوهد تأثيرها في كل مكان من الرسوم الكاريكاتورية لها التي بدأت فجأة في الظهور على شاشة التلفزيون إلى الطريقة التي تم بها ترقية أبنائها.

وفقًا لكتاب "The Great Successor "، وهو كتاب يؤرّخ حياة كيم بقلم" آنا فيفلد"، الصحفية في واشنطن بوست، كان يتم احتساب كل تحركاته لضمان بقائه في السلطة، مضيفة، تحت حكمه، أجرت البلاد أول اختبار ناجح لقنبلة هيدروجينية في عام 2017، كما تعتقد آنا فيفلد، أن كيم كان يحاول بوعي شديد أن يبدو مثل جده، الذي لا يزال يوقر في كوريا الشمالية، لم يرحم قسوة كيم من أفراد عائلته المباشرين.

وكتبت فيفلد أن الاتصال بأطفال آخرين كان نادرًا، حيث حضر حفل عيد ميلاده الثامن كبار البالغين بدلاً من الأطفال الآخرين، كما تعتقد الكاتبة، أنه حتى عندما غرق الكوريون الشماليون في المجاعة، ربما لم يكن كيم على علم بالظروف المروعة التي يعانون منها.