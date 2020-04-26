شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة جديدة لبلازما الدم من المتعافين تشمل 5 آلاف مريض بكورونا أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة " The Sun"، إن هناك أمل جديد لعلاج فيروس كورونا باستخدام البلازما، حيث سيتم إعطاء بلازما الدم من المتعافين من فيروس كورونا التاجي إلى 5000 مريض من هيئة الصحة العامة البريطانية أسبوعياً، في تجربة جديدة.



امل جديد لبلازما الدم

وقالت الصحيفة، من المأمول أن الأجسام المضادة في الدم من أولئك الذين تعافوا ستعمل على التخلص من الفيروس في الآخرين الذين لديهم استجابة مناعية أضعف، حيث تم استخدام ما يسمى ببلازما النقاهة كعلاج فعال خلال تفشي السارس.

قال مات هانكوك وزير الصحة: "أتمنى أن يكون هذا العلاج معلما رئيسيا في كفاحنا ضد هذا المرض "، مضيفا أن هيئة خدمات التبرع بالدم، التابعة للصحة العامة البريطانية ستتصل بأولئك الذين تعافوا من فيروس كورونا Covid-19 المؤكدة ويمكن أن يتبرعوا بدمائهم.

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يتم سحب الدم من الذراع، ويتم تداوله من خلال آلة لفصل البلازما وإعادتها إلى المتبرع، تنتج العملية التي تستغرق 45 دقيقة وحدتين من البلازما، والتي يمكن تجميدها وتخزينها للاستخدام في المستقبل.

قال الدكتور جيل ميفلين، من هيئة خدمات نقل الدم، نحن نبني بسرعة قدرتنا على جمع البلازما حتى نتمكن من الانتقال بسرعة إلى توفير المستشفيات على نطاق واسع، إذا أظهرت التجربة فائدة المريض.

وأضاف البروفيسور جوناثان فان تام، نائب الرئيس الطبي، إن المملكة المتحدة لديها بالفعل أكثر من 7000 شخص شاركوا في اختبار مجموعة من الأدوية لعلاج فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيُطلب من المرضى الذين تم شفائهم التبرع بالبلازما.