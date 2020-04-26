شكرا لقرائتكم خبر عن "ذا صن" تكشف عن الحالة المرضية لزعيم كوريا الشمالية..وهل يمكن التعافى منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة" The Sun "، البريطانية في تقرير لها اليوم، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أصيب بحالة في الدماغ تشبه حالة الغيبوبة" vegetative state"، وتعنى باللغة العربية "الحالة النباتية أو الغيبوبة"، بعد عملية قلب فاشلة، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام كوريا الجنوبية.



ما هى الحالة الخضرية

ما هي الحالة " شبه الغيبوبة" ؟

حالة شبه الغيبوبة، هي عندما يكون الشخص مستيقظًا، ولكن لا يظهر أي علامات على الوعى، قد يكون الشخص في هذه الحالة قادرًا على: فتح عيني، الاستيقاظ والنوم على فترات منتظمة، لديهم ردود فعل أساسية (مثل الوميض عندما يتعرضون لضوضاء عالية، أو سحب أيديهم عندما يتم الضغط عليها بشدة، كما أن ضربات القلب لديهم تكون منتظمة، والتنفس بدون مساعدة، ومع ذلك، لا يظهر أي شخص في حالة "شبه الغيبوبة"، أي ردود ذات مغزى، على سبيل المثال، لن يتمكنوا من متابعة شيء بأعينهم أو الرد على الأصوات، كما أنها لا تظهر أي علامات العواطف.

وقالت الصحيفة، إذا كان الشخص يعانى من هذه الحالة لأكثر من 4 أسابيع، فإنه سيظل في هذه الحالة بشكل مستمر.

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وأضافت أنه إذا مر أكثر من 6 أشهر، وتسببت في إصابة الدماغ، أو أكثر من 12 شهرًا، فإنها تعتبر حالة نباتية أو خضرية دائمة.



حالة الغيبوبة

هل الانتعاش ممكن؟

إذا تم تشخيص الشخص على أنه في حالة شبه غيبوبة دائمة، فإن الشفاء غير محتمل للغاية، ولكنه ليس مستحيلًا، يعتمد التعافي على نوع إصابة الدماغ، التي عانى منها المريض، وعمره ،ومدة ومدى شدة اصابته.



زعيم كوريا الشمالية

وأضافت الصحيفة، عادة ما تكون الإصابة المؤلمة ناتجة عن هجوم عنيف أو سقوط أو جرح بعيار ناري أو حتى انفجار قنبلة، من غير المرجح أن يتعافى الأشخاص فى هذه الحالة من إصابة الدماغ، على الرغم من أن ذلك ليس مستحيلًا.

كم عدد الأشخاص المتضررين في المملكة المتحدة؟

وفقا لهيئة الصحة العامة البريطانية، هناك حوالي 4000 إلى 16000 مريض في حالة غيبوبة، ويقال أن الآلاف غير واعيين بالحد الأدنى، موضحة أن الحالة الخضرية المستمرة هي عندما يكون الشخص غير قادر على الاستجابة لأكثر من 4 أسابيع فقط.