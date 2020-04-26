شكرا لقرائتكم خبر عن عزل منزلى فى رمضان يعنى أكل صحى من البيت ..اعرف فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعد العزل المنزلى ومع دخول شهر رمضان استبدل الكثيرون شراء الوجبات السريعة التي تحتوى على دهون وزيوت بتناول الأطعمة الصحية من المنزل والغنية بالخضراوات والفواكه، وحسب ما ذكره موقع healthfitnessrevolution فإن الفوائد الصحية لطهى الطعام المنزلى عديدة

فوائد طهى الطعام في المنزل بدلا من الوجبات السريعة

1:طهى الطعام وتناوله في المنزل يعمل على تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمى كما انه يمد الجسم بالألياف الغذائية التي تسهل عملية الايض والتي توجد في الفواكه والخضراوات.

2:الطعام من المنزل صحى ويحتوى على كمية عالية من الفيتامنيات والمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة الجسم ومحاربة الامراض السرطانية.

3:الوجبات السريعة تعمل على زيادة الوزن بسبب الدهون الموجودة بها أما الطعام المنزل يحد من زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم.

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4:تناول الطهام المنزلى يحد من خطر اصابتك بالفيروسات والعدوى لأنك تضمن نظافته وطهيه جيدا.

5:يحافظ على صحة الجسم وجهازك المناعى ويطرد السموم والجراثيم من الجسم بدلا من دخول العدوى والامراض.

6: تناول الوجبات في المنزلى يزيد من الترابط العائلى التي افتقده الاسرة في الفترة الأخيرة، كما انه توفير كبير في الفلوس.