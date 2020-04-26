شكرا لقرائتكم خبر عن متأفوريش فى حمايته من الفيروس.. الإفراط فى المكملات الغذائية هيضر صحة طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار فيروس كورونا زاد الخوف والقلق عند الأمهات على الأطفال واعتقدت الكثيرات منهن أن المكملات الغذائية والفيتامينات الكثيرة قد تحمى الطفل من الإصابة بالفيروس وتقوى مناعته، ولكن في الحقيقة أن الافراط في تناول الفيتامينات يسبب مشاكل صحية للأطفال.

حيث تحتوى الفيتامينات على مواد كيميائية وتركيبات عديدة تؤثر على الصحة إذا لم يتم تناولها بجرعات ومواعيد محددة، وذلك حسب عمر ووزن الطفل وتحت إشراف الطبيب.

وحسب ما ذكره موقع ewg فإن هناك أضرارا عديدة للإفراط في تناول الفيتامينات على صحة الطفل ومنها :

أضرار الفيتامينات على الأطفال



1: الافراط في تناول الفيتامينات يسبب مشاكل عديدة على صحة الجلد فالجرعات الزائدة من بعض الفيتامينات تسبب تغيرات فى الجلد ومنها اصفرار شديد فى الجلد ما يدل على وجود مشاكل فى الكبد كما أن فيتامين أ يسبب قشورا فى الجلد أما الزيادة فى فيتامين ب يسبب الحكة والحساسية، كما أن الافراط في تناول فيتامين هـ وحمض الفوليك يسببان الطفح الجلدى وتشقق الجلد.

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2: الإفراط فى تناول المكملات الغذائية والفيتامينات يؤثر على صحة الطفل ويسبب غياب الوعى ويؤثر على صحة الجهاز العصبى والاضطرابات .

3:الافراط في تناول مكملات الحديد يسبب التسمم وهو الأكثر شيوعا لسبب الوفيات بين الأطفال ومن اعراض الإصابة بالتسمم" الغثيان والقئ والإسهال"، كما أثبتت بعض الأبحاث أن زيادة نسبة الحديد فى الجسم تسبب تلف الكبد ومشاكل فى الأمعاء والمعدة.

4: الافراط في تناول فيتامين أ يؤثر على صحة الطفل ونموه كما انه يسبب تشوهات في الهيكل العظمى، وهشاشة العظام وتكسير الاظافروتلف الكبد.

فمن الممكن استبدال الفيتامينات والمكملات الغذائية بتناول بعض الأطعمة الصحية التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والتي تساعد على تعزيز صحتهم وحماية الجهاز المناعى من التلف، ومنها الخضروات والفواكه والاكثار من تناول السوائل الطبيعية .