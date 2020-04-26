شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..ما هى أسباب الإصابة بسرطان الاثنى عشر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مرض سرطان الاثني عشر من أندر أنواع السرطان التي يصاب بها البعض، ويكون كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة به، وهذا المرض له العديد من الأسباب والأعراض، وخلال هذا التقرير وسلسلة س وج التي يقدمها الخليج 365 لقرائه، سنتعرف على كل ما يخص هذا المرض، وفقا لموقع " Medical news today".

ما هو سرطان الاثني عشر؟

سرطان الاثني عشر هو نوع من السرطانات النادرة التي يتعرض من خلاله الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة للإصابة به، ويصعب تشخيص هذا النوع من السرطان في البداية بسببب دقة المكان المتواجد به، حتي يمتد الورم إلى العضلات والأنسجة المتواجدة في الأمعاء الدقيقة ويتطور حتى يصل إلي الخلايا الغدد المتواجدة في الأمعاء الدقيقة .



اسباب سرطان الاثني عشر

ما هي أعراض الإصابة بسرطان الاثنى عشر؟

في البداية تكون أعراض الإصابة بسرطان الاثني عشر صامتة، ولكن تظهر بعض الأعراض التي يجب التعرف عليها، ومنها:

-يتعرض الشخص المصابة بسرطان الاثني عشر إلي التعرض لفقدان الوزن الغير مبررة.

-يشعر المصابون بسرطان الأثني عشر بألم شديد في البطن.

-يصاب الشخص المصاب بسرطان الاثني عشر إلي نزول البراز الذي يصاحبه نقاط الدم.

-يتعرض الشخص المصاب بسرطان الاثني عشر إلي الإصابة بالإسهال.

-من ضمن الأعراض الخاصة بسرطان الاثني عشر إلي الإصابة بالغثيان.

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-يتعرض المصابون إلي الإصابة بالضعف والتعب والإرهاق.

-يعاني الشخص المصاب بالإصابة بفقر الدم أي الأنيميا.



اعراض سرطان الاثني عشر

ما هي أسباب الإصابة بسرطان الاثني عشر؟

هناك بعض الأسباب التي تزيد من الإصابة بسرطان الاثني عشر، ومنها:

-الأشخاص المدخنون هم الأكثر عرضة.

-الكبار في السن .

-في حالة وجود عوامل وراثية أي تاريخ وراثي.

-أوضح التقرير، أن الأشخاص المسرفين في تناول اللحوم الحمراء والأملاح واللحوم المصنعة هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الاثني عشر.