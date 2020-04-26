شكرا لقرائتكم خبر عن ماهو افضل نظام غذائى لمرضى قرحة المعدة فى رمضان ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرحة المعدة تعد من الأمراض المؤلمة، التي تتسبب في شعور الشخص المصاب بألم يصعب تحمله في المعدة وأيضا تتسبب في انتفاخ المعدة، وقد أشارت بعض الدراسات الطبية الحديثة، أن الصيام يعد من الحيل العلاجية الجيدة لمرضى قرحة المعدة.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع " boldsky"، أن قرح المعدة يصاب بها البعض بسبب انخفاض الطبقة السميكة من المخاط التي تقع فوق المعدة مباشرة، وتحمي هذه الطبقة المعدة من الحمضيات، ولكن هذه الطبقة رقيقة جدا والعصائر الهضمية الحمضية تتسبب في التهام الأنسجة التي تحمي المعدة ، مما يسبب الإصابة بالقرحة.

وأكد التقرير المنشور، أن الصيام يعد من الحيل الجيدة لمرضى قرحة المعدة، فعدم دخول طعام أو سوائل للمعدة، يشعرها بالراحة الشديدة، وثبت أن الصيام يساهم في علاجها.

وأشار التقرير، أن الصيام يعد فرصة جيدة لمرضي قرحة المعدة، حيث أنه يساهم بشكل كبير في التخلص من الألم الشديد الذي يشعر به المرضي، ويقلل من شعورهم بالانتفاخ والتعب.

وهناك بعض الأطعمة التي ينصحب عدم تناولها مرضي قرحة المعدة لأنها تزيد من تعرضهم للمضاعفات الصحية، ومنها:

-الحمضيات تزيد من شعور مرضي قرحة المعدة بالألم.

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-الأطعمة المقلية أو المسبكات تتسبب في تعرضهم للألم الشديد.

وقدم التقرير، بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها لمرضي قرحة المعدة، ومنها:

-الإكثار من تناول الماء يعد من الحيل الجيدة لمرضي قرحة المعدة.

-الحليب يساهم بشكل كبير بتقليل الشعور بألم قرحة المعدة.

-وعصائر الفواكه الغير حمضية تقلل الشعور بألم القرحة في المعدة وتساهم بتغليف المعدة.

-تناول عصائر الخضروات كالجزر والبطاطس والسبانه والخيار والبنجر تساعد في علاج قرحة المعدة.

-الموز يساعد علي تقليل الألم الخاصة بقرحة المعدة.