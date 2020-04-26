خبيرة التجميل سانزي تستعد لسانزي وازواجها الثمانية في رمضان المقبل

بلمسات مختلفة وأفكار جديدة ، تقدم لنا خبيرة التجميل سانزي ستايل جديد من الماكياج الفانتازي ، وترسم على وجهها بطريقة خارجة عن المألوف حتى تحول ملامح وجهها لملامح اخرى ، كما انها تعايد كل مناسبة أو حدث بطريقتها الخاصة ، فقد عايدت اخواننا المسيحيين بعيد الفصح برسم على وجهها بالألوان فقد استخدمت الالوان المبهجة منها البرتقالي ، الأصفر ، الفوشيا ، الأخصر الفاتح ، التيركواز والأحمر.

كما انها ستشارك في رمضان المقبل ب "سانزي وازوجها الثمانية" لتحول نفسها ل 8 شخصيات رجالية مختلفة.

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