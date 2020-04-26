عالم الجمال في توجهات جديدة بقيادة "فوريو"

صحيح أن الفئة الأكبر من النساء يعانين من مشاكل جمالية كثيرة في البشرة، لكن هذا لا يعني أن أفضل طريقة للعلاج تكمن في أساليب معقدة وصعبة المنال، فأحياناً بعض الحلول تكون بسيطة جداً ومتوفرة بسهولة بين يديك. ولأن ياسمينة حريصة دائماً على جمال بشرة المرأة العربية، لذلك اختارت أن تعرفك على توجّه جديد للعناية بالبشرة قادم من دول الشمال الأوروبي بقيادة FOREO.



عالم الجمال في توجهات جديدة بقيادة FOREO

كشفت علامة FOREO، الشركة السويدية الرائدة عالمياً في تكنولوجيا العناية بالبشرة، عن أحدث التوجهات الخاصة في عالم الجمال والمعروفة اليوم بـ" الجمال الاسكندنافي " وهي قادمة من دول الشمال الأوروبي وتركّز على تعزيز أساليب العناية بالبشرة للحصول على إطلالة صحيّة متوهّجة ببساطة وبعيداً عن التعقيدات.



يتمحور توجّه الجمال الاسكندنافي حول العودة إلى الأساسيات في عالم الجمال، حيث تأخذ مبادئ العناية بالبشرة في دول الشمال الأوروبي منحىً مختلفاً مع تلك المتبعة في كوريا، فهي تتبنّى مقومات البساطة التي بدورها تعزز الإطلالة الطبيعية وتعزز حضور المرأة الجذاب.

وتتميز طريقة الحياة في الشمال الأوروبي بالنشاط والحيوية المفرطة، ما يؤثّر بشكل إيجابي على البشرة ويساهم في تنظيف المسام من الأوساخ والبكتيريا، خاصةً لو تم تعزيزه بتنظيف شامل ومقاوم للبكتيريا من جهاز LUNA 3 . أمّا بالنسبة لأفضل تمارين البشرة، فتكشف FOREO عن اليوغا التي تشكّل أفضل طريقة لمنح البشرة مزيداً من الرونق الطبيعي.

يُذكر أن أهمية الاستعمال اليومي لجهاز LUNA 3 لا يقتصر على إزالة 99% من الأوساخ والعرق والزيوت المتراكمة فحسب، وإنما تساهم أيضاً في تهيئة البشرة لامتصاص أعلى مستويات الترطيب الممكنة، ما يعني الحصول على أقصى استفادة من أي منتج يتم استعماله بعد التنظيف بهذا الجهاز.

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إن جهاز LUNA 3 متوفر ضمن 3 إصدارات أخرى بحسب نوع البشرة، وتشمل الوردي اللؤلؤي للبشرة العادية، والبنفسجي للبشرة الحساسة، والأزرق للبشرة المختلطة.

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