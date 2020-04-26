شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أعراض الإصابة بهبوط ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبوط ضغط الدم بشكل غير طبيعي يمكن أن يسبب دوخة وإغماء في الحالات الشديدة، قد يكون انخفاض ضغط الدم مهددًا للحياة، وهناك عدة أسباب لانخفاض ضغط الدم الشديد أهمها الجفاف أو إصابة الشخص باضطرابات طبية أو جراحية خطيرة ويجب معرفة السبب الحقيقى وراء هبوط ضغط الدم لمعرفة الطريقة الصحيحه للعلاج وفقا لما أكده تقرير لموقع mayoclinic

اعراض هبوط ضغط الدم

تعنى حاله هبوط ضغط الدم عند بعض الأشخاص وجود مشكلة كامنة خصوصًا عندما ينخفض فجأة أو يصاحبه علامات وأعراض مثل:

دوخة أو دوار، الاغماء عدم وضوح الرؤية، الغثيان، الإرهاق، فقدان التركيز، صدمة.

يمكن أن يؤدي هبوط ضغط الدم الشديد إلى حاله مهددة للحياة تتضمن العلامات والأعراض ما يلي:

التشوش خصوصًا في كبار السن، برودة ورطوبة وشحوب الجلد، تنفس سريع، ضعف وسرعة النبض.

الدوار أو الدوخة العرضية قد تكون مشكلة بسيطة نسبيًا نتيجة الإصابة بجفاف بسيط من قضاء وقت طويل في الشمس.

أسباب هبوط ضغط الدم

ضغط الدم هو مقياس الضغط الموجود داخل الشرايين الضغط الانقباضي أعلى قراءة لضغط الدم وهي كم الضغط الذي يولده القلب عند ضخ الدم عبر الشرايين إلى باقي الجسم أما الضغط الانبساطي فهو أدنى قراءة لضغط الدم وهي تشير لكم الضغط في الشرايين عندما يرتاح القلب بين الضربات.

معدل ضغط الدم الطبيعي بأقل من 120/80 ملم زئبق، ولكن يختلف ضغط الدم خلال اليوم حسب وضع الجسم، وإيقاع التنفس، ومستوى التوتر، والحالة الجسدية، والأدوية التي يتناولها الشخص وما يتناوله من طعام وشراب وحتى الوقت من اليوم وعادة ما يكون ضغط الدم منخفضًا في الليل ويرتفع بحدة عند الاستيقاظ.

ضغط الدم الذي يعتبر منخفضًا بالنسبة لشخص قد يكون طبيعيًا لشخص آخر يعتبر معظم الأطباء أن ضغط الدم منخفض للغاية فقط إذا تسبب في أعراض، بعض الخبراء يحددون ضغط الدم المنخفض عندما تكون قراءة الضغط الانقباضي أقل من 90 ملم زئبق أو الضغط الانبساطي أقل من 60 ملم زئبق إذا كان الرقم أقل من ذلك فيكون الضغط أقل من المعدل الطبيعي.

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يمكن أن يكون الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم خطيرًا يمكن لتغير ضغط الدم بمقدار 20 ملم زئبق فقط فمثلا عندما ينخفض الضغط الانقباضي من 110 إلى 90 ملم زئبق، أن يتسبب في دوار وإغماء عندما يتعذر حصول المخ على القدر الكافي من الدم. كما يمكن أن يكون الهبوط بنسبة كبيرة مهددًا للحياة، مثل ذلك الناجم عن النزيف الخارج عن السيطرة أو حالات العدوى الشديدة أو تفاعلات الحساسية.

الحالات التي قد تسبب هبوط ضغط الدم

الحمل: الجهاز الدوري يتمدد بسرعة خلال فترة الحمل فمن المحتمل أن ينخفض ضغط الدم.

مشاكل القلب: تتضمن بعض أمراض القلب التي تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم على تباطؤ معدل القلب بشدة ومشكلات صمام القلب، والنوبة القلبية، وفشل القلب.

مشكلات الغدد الصماء: مثل الغدة الدرقية ومرض أديسون وانخفاض سكر الدم ومرض السكري في بعض الحالات قد يؤدي إلى هبوط ضغط الدم.

الجفاف:عندما يفقد الجسم المياه أكثر مما يستقبل قد يتسبب ذلك في الشعور بالضعف والدوار والتعب. كما يمكن أن تؤدي الحمى والقيء والإسهال الشديد والإفراط في استخدام مدرات البول والتمارين الرياضية الشاقة إلى الجفاف.

فقدان الدم: يؤدي فقد كمية كبيرة من الدم جراء حدوث إصابة أو نزيف داخلي الى هبوط ضغط الدم.