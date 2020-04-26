اسباب ارتفاع حرارة الجسم عديدة منها العدوى الفيروسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع حرارة الجسم أو الحمى، هي واحدة من استجابات الجسم الطبيعية للعدوى، وعادة لا تكون الحمى منخفضة الدرجة أمر يدعو للقلق، ولكن يجب معالجة درجة الحرارة عندما تصل إلى 38.89 وما فوق ويبلغ متوسط ​​درجة حرارة الجسم الطبيعية 98. 37 درجة مئوية، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الحمى وأعراضها، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.



أسباب ارتفاع حرارة الجسم

اسباب ارتفاع حرارة الجسم

أسباب ارتفاع حرارة الجسم عديدة ويمكن أن تكون عرضًا لأي مرض تقريبًا، ومن بين أسباب ارتفاع حرارة الجسم الأكثر شيوعًا ما يلي:

-نزلات البرد أو الانفلونزا.

-الشعور بالآلام.

-التهاب شعبي.

-التهاب الحلق.

-التهابات المسالك البولية.

-مرض كثرة الوحيدات العدوائية أو داء التقبيل.

ومع ذلك إذا كنت أنت أو طفلك تعاني من درجة حرارة الجسم أعلى من المعتاد ولا توجد أعراض أخرى للمرض، فلا تفترض أن هناك خطأ ما، حيث قد تتغير درجة حرارة جسم الشخص على مدار اليوم وتختلف مع العديد من الأنشطة والمشاعر على مدار اليوم.

على سبيل المثال، الإجهاد والملابس الثقيلة والطعام وبعض الأدوية والدورة الشهرية وممارسة الرياضة يمكن أن ترفع درجة حرارة الجسم، أيضًا ، يميل الأطفال إلى أن تكون درجة حرارة الجسم أعلى قليلاً من البالغين.

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أسباب ارتفاع حرارة الجسم

اعراض ارتفاع حرارة الجسم

اعراض ارتفاع حرارة الجسم تشمل ما يلي:

-درجة حرارة مرتفعة.

-قشعريرة، ارتعاش، اهتزاز.

-آلام الجسم والصداع.

-التعب والإرهاق.

-التعرق المستمر أو المتقطع.

-احمرار الجلد .



ارتفاع حرارة الجسم

علاج ارتفاع حرارة الجسم

إذا كانت الحمى خفيفة (أقل من 38.3)، فلا حاجة إلى علاج طبي وتأكد من شرب الكثير من السوائل واحصل على قسط وافر من الراحة.

لارتفاع درجات الحرارة، هناك العديد من الطرق الفعالة للسيطرة على الحمى تشمل الطريقة الأكثر شيوعًا أدوية مثل الأسبرين والأسيتامينوفين والإيبوبروفين.