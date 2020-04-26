أردوغان يهين البرلمان التركي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، الرئيس رجب طيب أردوغان لإهانته البرلمان بعد أن تغيب عن احتفالات الذكرى المئوية لتأسيسه.

حزب المعارضة الرئيسي في تركيا يتهم أردوغان بإهانة البرلمان

وقال البرلماني فائق أوزتراق، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، إن "أردوغان هو الرئيس العام لحزبه (العدالة والتنمية)، وكان ينبغي عليه الحضور؛ لكنه تشاور مع رجال نظام الرجل الواحد وقرر عدم المجيء"، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

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وصادف الاحتفال بذكرى تأسيس البرلمان، الخميس الماضي، حيث تحتفل تركيا في 23 أبريل من كل عام بعيد الطفولة والسيادة الوطنية، وهو التاريخ الذي وُضع فيه حجر أساس الجمهورية، وافتتح فيه مجلس الأمة الكبير (البرلمان) عام 1920.