سعر الدولار في مصر اليوم السبت 25 أبريل 2020

العين الإخباريةالسبت 2020/4/25 11:21 ص بتوقيت أبوظبي
واصل سعر الدولار في مصر استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، وبلغ متوسط سعر الدولار على شاشة البنك المركزي المصري 15.68 جنيه للشراء مقابل 15.81 جنيه للبيع.
وجاء أعلى سعر للدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للبيع.
وهيمن سعر الدولار عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع على شاشات غالبية البنوك العاملة في مصر.
وبلغ سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية 15.71 جنيه للشراء و15.81 للبيع، أما البنك الأهلي الكويتي فبلغ سعر الشراء 15.70 والبيع 15.80، وهي نفس أسعار البيع والشراء بالمصرف المتحد.
وأعلن البنك المركزي المصري، في بيان، الأربعاء، أنه تقرر تعديل الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد، ليصبح 50 ألف جنيه من فروع البنوك بدلا من 10 آلاف، وإلى 20 ألف جنيه من ماكينات الصرف الآلي بدلا من 5 آلاف.
وأشار البيان إلى أن هذا التعديل يأتي "رغبة في التيسير على المصريين لمقابلة احتياجاتهم لتغطية نفقات شهر رمضان المعظم".
سعر اليورو والإسترليني
وسجل اليورو 16.90 جنيه للشراء و17.04 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فسجل 19.37 جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك المركزي المصري.
سعر الريال والدرهم والدينار
وبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي فسجل 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 50.20 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك المركزي المصري.
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