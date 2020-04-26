شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الليمون الصحية أبرزها يحسن عمل الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الليمون منذ العناصر الغذائية الهامة لما يحتويه من المركبات والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقاية الجسم من الفيروسات والعدوى، حيث إنه يعمل على طرد الجراثيم من الجسم وله دور فعال في تعزيز صحة الجسم.

ووفقا لموقع healthline الليمون له فوائد صحية متعددة فهو مصدر غنى لفيتامين سى ويساعد في انقاص الوزن.

فوائد الليمون الصحيةمصدر جيد لفيتامين سي

تحتوي الحمضيات مثل الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي ، وهو أحد مضادات الأكسدة الأولية التي تساعد على حماية الخلايا من إتلاف الجذور الحرة، و قد يساعد في منع أو الحد من مدة نزلات البرد لدى بعض الأشخاص، قد يقلل فيتامين سي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية وانخفاض ضغط الدم.

في حين أن الليمون لا يتصدر قائمة الحمضيات الغنية بفيتامين سي إلا أنه مصدرًا جيدًا له وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية

يدعم فقدان الوزن

أظهرت الأبحاث أن مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول الموجودة في الليمون تقلل بشكل كبير من زيادة الوزن في الفئران التي تم الإفراط في تناولها من أجل إحداث السمنة.

في دراسات الفئران هذه تعوض المركبات المضادة للأكسدة أيضًا التأثيرات السلبية على مستويات الجلوكوز في الدم وتحسين مقاومة الأنسولين وهما العاملان الرئيسيان في تطور مرض السكري من النوع 2.

ينعش البشره

قد يساعد فيتامين سي الموجود في الليمون على تقليل تجاعيد الجلد وجفاف البشرة من الشيخوخة وتلف الشمس

يساعد على الهضم

يشرب بعض الناس ماء الليمون كملين يوميًا صباحيًا للمساعدة على منع الإمساك قد يساعد شرب ماء الليمون الدافئ أو الساخن عند الاستيقاظ على تحريك الجهاز الهضمي فطعم الليمون الحامض يساعد على تحفيز "الألم" تبدأ قفزة قوية في الجهاز الهضمي مما يسمح لك بهضم الطعام بسهولة أكبر ويساعد على منع تراكم السموم.

Advertisements

ينعش النفس

يعتقد أن الليمون يحفز اللعاب والماء يساعد أيضًا على منع جفاف الفم مما قد يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة التي تسببها البكتيريا قد تتجنب رائحة الفم الكريهة عن طريق شرب كوب من ماء الليمون بعد الوجبات وأول شيء في الصباح

يساعد على منع حصوات الكلى

قد يساعد حمض الليمون في الليمون على منع حصوات الكلى، السيترات وهي أحد مكونات حمض الستريك تجعل من المفارقات أن البول أقل حمضية وقد يؤدي إلى تفتيت الحصوات الصغيرة لا يؤدي شرب ماء الليمون إلى الحصول على سترات فحسب بل أيضًا الماء الذي تحتاجه للمساعدة في منع أو التخلص من الحصوات.

فوائد صحيه أخرى لليمون

1:يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الجراثيم والفيروسات في الجسم.

2: يعتبر الليمون من أهم الطرق الطبيعية لمكافحة نزلات البرد والأنفلونزا وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات المضادة للجراثيم والعدوى.

3:تناول الليمون يعزز صحة القلب ويحميه من الجلطات كما انه يحافظ على صحة الأوعية الدموية.

4:يعتبر الليمون مكافح قوى للديدان والفطريات وخصوصا عند مزج العسل الأبيض مع الليمون.

5:يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تفتيت حصوات الكلى والوقاية من الإصابة بها.

6:ينصح مرضى السمنة المفرطة بتناول الليمون وذلك لاحتوائه على العديد من الخصائص والعناصر التي تعمل على حرق الدهون في الجسم وإنقاص الوزن.

7:يحتوى الليمون على نسبة عالية من فيتامين ج وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعمل على تنشيط الدورة الدورة والوقاية من الأمراض.