شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار التدخين مشاكل فى الرئة وتساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التدخين يعد من العادات الخاطئة التي يتبعها الكثيرون، فعند النظر إلى علب السجائر نلاحظ كلمة "التدخين يدمر الصحة ويسببب الوفاة"، وهذا كناية عن الأضرار الصحية المرتبطة بهذه العادة المدمرة والخاطئة.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE"، أن المواد المتواجدة في الأدخنة تعد غير آمنة على الجسم، فيتم استخراج مادة الأسيتون والقطران إلى النيكوتين وأول أكسيد الكربون، وجميعها تؤثر علي صحة الجسم بشكل سلبي.

أضرار التدخين

قدم التقرير المنشور العديد من الأضرار المرتبطة بالتدخين، ومنها:

-أكد التقرير، أن التدخين يشكل خطرا علي صحة الجهاز العصبى، ولذا نجد أن معظم المدخنون يعانون من القلق والتوتر، والصداع، وأيضا يزداد لديهم فرص الإصابة بالأرق، والعصبية المفرطة، كما أن المدخنون يعانون من الشعور بالتعب والكسل بعض الشيء، والسبب في هذا الأمر مادة النيكوتين التي تصل بشكل سريع للمخ وعند التدخين، وفور نقصان نسبتها يزداد لديك الشعور والإصابة بالأعراض السابق ذكرها.

-أشار التقرير، أن التدخين يشكل خطرا علي صحة الجهاز التنفسى، فالأدخنة تتسبب في تعرض الرئة للتلف، ويزداد فرص الإصابة بسرطان الرئة، وزيادة فرص التعرض والإصابة بالانسداد الرئوي، والتهاب الشعب الهوائية، والتعرض لانتفاخ الرئة، والحل هو الإقلاع عن هذه العادة المضرة.

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-وأضاف التقرير، أن التدخين يعد من الأمور التي تشكل خطرا كبيرا علي صحة القلب كانسدادالشرايين، وأيضا تزيد من فرص التعرض للجلطات، والسبب تعرض الأوعية الدموية للعديد من المشاكل.

-التدخين يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، ولذا يجب علي هؤلاء المرضي تجنب التدخين والإقلاع عنها.

-التدخين يتسبب في زيادة ظهور التجاعيد، وعلامات التقدم في السن، لأنه يعرضك لحدوث تغيرات في الجلد، كما أن يزيد من فرص الإصابة بسرطان الجلد.

-أشارت بعض الدراسات الطبية، أن التدخين يتسبب في التعرض لتساقط الشعر، ولذا يجب تجنبب هذا الأمر بالإقلاع عن هذه العادة.