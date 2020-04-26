شكرا لقرائتكم خبر عن مرحب شهر الصوم.. البهجة مع أطفالك تحسن من صحتهم النفسية فى العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إيه الفرق بين رمضان واحنا صغيرين ورمضان واحنا كبار ورمضان في زمن الكورونا؟..إذا فكرت في هذا السؤال فعليك التعرف على الإجابات المنطقية له، خلال الأسطر القادمة.

"ارجع بشريط الذكريات وافتكر قبل رمضان كنا بنعمل ايه؟"..قبل حلول شهر رمضان كانت الأمهات والجدات يقمن بتنظيف المنزل جيدا، مع تشغيل بعض الأغاني المرتبطة بشهر رمضان، كـ"وحوي يا وحوي"، "مرحب شهر الصوم"، "رمضان رمضان ولا بعودة يا رمضان"، والعديد من الأغاني التي تشعرنا أيام الطفولة بالفرحة والبهجة.

كما كنا نسعي لتزيين المنزل بالزينة الخاصة بشهر رمضان، وأيضا وضع الفانوس في المنزل، والتجمع العائلي لتناول وجبة الافطار والسحور معا، جميع هذه الطقوس كانت تشعرنا بالبهجة، والسعادة لقدوم شهر السعادة رمضان.

ومع التقدم في العمر، والبدء في الحياة العملية، أصبح الاحتفال بشهر رمضان مختلف، فكنا نسعى للذهاب للخيم الرمضانية للسهر وتناول وجبة السحور في الخارج، أو التجمع مع الأصدقاء أو الأقارب والذهاب لأحد المطاعم للتنزه وتناول وجبة الإفطار، وكنا بهذه الطرق نتحتفل بقدوم شهر رمضان.

ولكن مع انتشار الفيروس التاجي كورونا، وقدوم شهر رمضان، سيكون الاحتفال هذا العام بشهرر رمضان مختلف، لأن النصائح المقدمة من قبل الاطباء تجنب التجمعات لعدم تفشي المرض، مع فرض حذر التجوال، سيكون أيضا الأمر مختلفا، لأن النزول والخروج سيكون له مواعيد محددة.

وخلال هذا التقرير، سنتعرف على أفضل الحيل التي تساهم بشكل كبير في الحصول على صحة نفسية جيدة لك ولطفلك خلال استقبال شهر رمضان المبارك، وذلك وفقا لموقع "WEBMED" و"thespruc" ، الذي قدم بعض النصائح لتحسن الصحة النفسية للطفل، ومنها:

- شاركي طفلك بجميع الأنشطة التي تقيمين بها في المنزل، واحرصي على تقديم طقوس الشهرر الكريم له، ولذا عليك وضع الزينة في المنزل بمساعدة طفلك، واتركيه يختار الأماكن التي يفضل وضعها فيها.

-اقرأى كتب الأطفال في رمضان، مثل كتاب "شهر رمضان الأول" لكارين كاتز ، الذي قدم مبادئ العقيدة الإسلامية إلى الأطفال، وأنت بهذه الطريقة تساعديه على التأقلم علي حياة وطقوس شهر رمضان.



رمضان مع الاطفال

Advertisements

- اجعلي طفلك يصنع بنفسه الفانوس في المنزل عن طريق بعض الأوراق أو الكرتون، وقدم التقرير المنشور عبرموقع " littlewingscreative" طريقة اعداده.



طقوس رمضان

-حدد وقت مع طفلك لاستشارته بكل شيء ستقومين به في المنزل، كأصناف وأنواع الطعام التي ستقومين باعدادها لهم خلال شهر ررمضان.

-التقرب من الله تعد من الحيل الجيدة التي تساعد في حصول طفلك علي الطاقة الايجابية، وتقلل عليه التعرض للضغوط النفسية بسبب عدم النزول للشارع بسببب انتشار فيروس كورونا.



الحالة النفسية للاطفال

-اجعلي طفلك يقوم بمساعدتك في إعداد الطعام علي المائدة، مثلا أجعليه يضع الأطباق والمعالق بشكل جيد، فأنت بهذه الطريقة تقللي له الشعور بالضغوط النفسية بسبب عدم النزول.

-لكى تجعل طفلك وأسرتك بصحة نفسية جيدة عليك تحديد مواعيد النوم الصحية وتثبتها، لتجنب الشعور والإصابة بالأرق الذي يتسبب في ضعف الجهاز المناعي، بل أهتمي بأن يأخذوا ساعات النوم الكافية لتقوية الجهاز المناعي.



تقوية المناعة بالطعام

-ينصح بتناول الأطعمة التي تجلب السعادة علي مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، ومنها السلطة الخضراء.