شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب جديد أقرب للأرض من القمر الليلة فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقترب كويكب من الأرض على مسافة أصغر من بعد القمر عنا، بسرعة تزيد عن 33 ألف ميل/الساعة، حيث أكد علماء الفلك أنه سيحقق مساء اليوم «اقترابا وثيقا جدا، ولكنه آمن».

واكتُشف الكويكب، الذي حُدد رسميا باسم 2020 HX3، من خلال استطلاع Pan-STARRS في 19 أبريل، وفقا للفيزيائي الفلكي جيانلوكا ماسي، الذب قام بتصوير الكويكب، بينما لا يزال على بعد 1.1 مليون كم من الأرض، وأكدت وكالة ناسا منذ ذلك الحين سرعة الكويكب ومداره حول الشمس.

والآن، من المتوقع أن يكون الكويكب في أقرب نقطة له إلى الأرض عند تمام الساعة 8.38 مساء اليوم بتوقيت جرينتش.

وقال الدكتور ماسي: «إن الكويكب يحقق اقترابا كبيرا ولكنه آمن، من كوكبنا، حيث يكون على مسافة نحو 250 ألف كم، أقرب كثيرا من بعد القمر عن الأرض».

ويقع القمر على بعد 384 ألفا و400 كم، في المتوسط، عن الأرض.

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