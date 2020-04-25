شكرا لقرائتكم خبر عن «منصات المشاهدة» تشعل المنافسة بين شركات المحمول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخلت شركات المحمول فى منافسة مع التطبيقات التى تقدم محتوى مرئيا للمشاهدين من مسلسلات وأفلام عربية وأجنبية وبرامج.

وأعلنت شركة اتصالات مصر إطلاق أحدث تطبيقاتها (اتصالات TV) قبل بداية شهر رمضان بساعات قليلة.

وقال المهندس خالد حجازى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات، إن الشركة تعمل على توفير أحدث الحلول الرقمية، من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء المتزايدة، خاصة فى ضوء الأزمة التى تمر بها البلاد، ومكوث عدد كبير من العملاء فى المنزل.

من جانبه، قال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة اتصالات مصر، إن الشركة تحرص على مواكبة التطورات الحالية، حيث تهدف اتصالات من خلال تطبيق اتصالات TV إلى منح عملائها محتوى متميزا وشيقا ومتنوعا فى مجال الترفيه الهادف أثناء تواجدهم بالمنزل.

وأشار إلى أن الشركة قامت مؤخراً بالإعلان عن عدة مبادرات من خلال منصاتها المختلفة والتى وصل عدد المشتركين بها الى 3 ملايبن مشترك. تضمنت المبادرات توفير حلقات رياضية يقدمها على مظهر لتشجيع العملاء على ممارسة التمارين الرياضية بالمنزل من خلال تطبيق اتصالات فيتنس، بجانب تطبيق اتصالات ميوزيك الذى يقدم محتوى ترفيهيا لحفلات اللايف.

ولفت إلى أن شركة رؤية الإمارات تقوم بتقديم حلول الخدمات التليفزيونية المدفوعة لاتصالات مصر، من خلال توفير أكثر من 109 قنوات تليفزيونية، وأكثر من 13 ألف ساعة تليفزيونية حسب الطلب، بالشراكة مع Starz Play MBC وروتانا وFOX ART وGood News 4 ME والعديد من مزودى الخدمات الآخرين ما سوف يعزز من المنافسة فى السوق المصرية.

وسبقت شركة فودافون مصر وأطلقت Vodafone TV قبل نحو ٣ أعوام والتى تتيح لعملائها مشاهدة المسلسلات التليفزيونية عبر شاشة المحمول عن طريق خدمة الطلب Video On Demand. وقالت الشركة عند الإطلاق إن هذه الخدمة تأتى لمواكبة الاتجاه العالمى السائد حاليا والذى يعتمد اعتمادا كليا على المحتوى الرقمى، حيث تسعى لتقديم خدمات رقمية مختلفة ومتميزة لتنتقل بالمحتوى الرقمى فى مصر إلى مرحلة جديدة ورائدة.

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وتلقى منصات المشاهدة حسب الطلب إقبالا متزايدا من جانب الجمهور المصرى، وهو ما زاد من توجه الشركات لإطلاق هذه المنصات، ومنها watch it التى انطلقت فى رمضان الماضى، وحصلت على حقوق حصرية لعرض بعض المسلسلات عليها.

وقال مصطفى بخيت، نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام Watch iT: «الشركة تسعى لتقديم تجربة مشاهدة وخدمات حصرية للمستخدمين لمساعدتهم على قضاء أوقات ممتعة وهم فى بيوتهم وسالمين، لأننا ندرك أهمية دورنا خلال الظرف الراهن الذى تمر به البلاد وقدرتنا على استغلال الترفيه والتكنولوجيا معا من أجل تيسير حياة المصريين وتسهيل قضائهم الأوقات فى منازلهم بينما يلتزمون بالتباعد الاجتماعى، ونسهم بذلك فى تعزيز الأجواء الرمضانية التى ربما نخشى أن تغيب هذا العام للظروف التى نمر بها، لكننا على يقين بأننا قادرون فى الحفاظ على أجواء المرح والإيجابية بتقديم محتوى رمضانى مميز متاح للجميع فى مصر والمنطقة، وحتى عشاق الدراما المصرية فى جميع أنحاء العالم».