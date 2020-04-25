شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق مصري يفوز بجائزة أفضل مشروع في مسابقة عالمية لمحاربة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز التطبيق المصرى اسأل نميسة «Ask Nameesa» الذى ابتكرته شركة الذكاء الاصطناعى المصرية «دى إكس واند» بجائزة أفضل المشاريع التكنولوجية على مستوى العالم، وذلك من قبل ٣٥٠ عضو لجنة تحكيم فى المنافسة العالمية (#BuildforCOVID19) لمشاريع وتطبيقات تساعد على التصدى لفيروس كورونا.

وتم اختيار أعضاء لجنة التحكيم من عدة مؤسسات عالمية مثل فيسبوك ومايكروسوفت وأمازون وغيرها، حيث قاموا بمراجعة ١٥٦١ مشروعاً تم تقديمها من ١٧٥ دولة.

يساعد تشاتبوت «اسأل نميسة» الحكومات والسلطات الصحية كى تتفاعل عن بعد مع حالات الإصابة بـالفيروس عبر فيسبوك وواتساب، وذلك بدعم من محرك ذكاء اصناعى للمحادثات بأكثر من ٧٠ لغة، بما فيها اللهجات العربية.

كذلك يقوم «اسأل نميسة» بتعريف المستخدمين بأهم المعلومات الخاصة بفيروس كورونا باللغة العربية، وذلك بناءً على البيانات والمعلومات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية. وتساعد هذه التكنولوجيا كلاً من الحكومة والسلطات الصحية على تقييم حالة المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19) عن بعد عبر محرك الفرز الصحى. ووفقاً لذلك، فإن الحالات المشتبه بها لن تحتاج إلى التحرك أو مغادرة المنزل للإبلاغ عن أعراضهم، مما يقلل الضغط على المستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الصحية كما يساعد على توظيف الموارد بشكل أفضل.

ويمثل الهاكاثون الإلكترونى العالمى فرصة للمطورين من حول العالم أن يلتقوا لمناقشة التحديات المتعلقة بوباء فيروس كورونا. واستضاف الهاكاثون شركات تقدم حلولاً وبرامج إلكترونية تركز على الصعيدين المحلى والعالمى، وذلك بدعم من شركات ومنصات التكنولوجيا مثل AWS وفيسبوك ومايكروسوفت وتيك توك وتويتر وغيرها، والذين وفروا الموارد اللازمة لدعم المشاركين خلال مرحلة التقديم.

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