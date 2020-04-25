3 أسباب أساسية لانتفاخ منطقة العينين وظهور الهالات السوداء

تتعدد الأسباب الأساسية لانتفاخ منطقة العينين وظهور الهالات السوداء ستكشف لك أهمها لتتوقفي عن اعتمادها من الآن وصاعداً ما يساعدك في الحفاظ على شباب إطلالتك ومنع ظهور علامات التعب والشيخوخة المبكرة . واليك المزيد عن أسباب ظهور الهالات السوداء

إن البشرة المحيطو بمنطقة العينين حساسة جداً وتتعرض للتلف عن عمر مبكر ويبدأ ذلك بظهور التجاعيد الرفيعة ثم التورم تحت العين والهالات السوداء، ولتفادي هذه المشكلة تنصحك بالتوقف عن 3 عادات سيئة.

3 عادات سيئة تسبب انتفاخ تحت العين وظهور الهالات السوداء

الإفراط في تناول الأملاح، إن الإفراط في تناول الأملاح يؤدي الى تورم منطقة تحت العين وتراكم السوائل فيها، ومع الوقت تظهر أيضاً الهالات السوداء بشدة لأن المياه المتراكمة تمنع تجدد الخلايا وتوقف عمل الكولاجين، وبالتالي ستبدأ التجاعيد والترهلات بالظهور بكثرة.

التدخين، إن التدخين يمنع الأكسيجين من الدخول الى الجسم بكميات صحيحة ما يؤدي الى ترهل البشرة واسوداها والأهم أنه يؤثر بشكل مباشر على منطقة العينين فالبشرة المحيطة بهما حساسية جداً وتتأثر بشكل كبير قبل أي شيء. إن التدخين يوقف عمل الكولاجين ويمنع تجدد الخلايا وبالتالي ستظهر الهالات السوداء بكثرة وعلامات التعب والترهل. وفي المناسبة اليك من ياسمينة أفضل طريقة لإخفاء الهالات السوداء بالماكياج

النوم لساعات غير كافية، يحتاج الجسم لـ 7 أو 8 ساعات يومياً من النوم حتى تتجدد خلاياه ويدخل الأوكسيجين بكمية كافية ليغذي كافة أعضائه، لذلك فإن النوم لساعات غير كافية يمنع البشرة من التجدد ويعزز عملية تراكم السوائل لاسيما تحت العين، كما أنه يؤدي الى ظهور الهالات السوداء.

نصائح مهمة لمنع ظهور انتفاخ تحت العين والهالات السوداء

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الى جانب النوم لأ 7 أو 8 ساعات بالإضافة الى الإقلاع عن التدخين وعدم الإفراط في تناول الأملاح، تنصحك ياسمينة أ]ضاً بشرب ليترين من المياه يومياً، فذلك يساعدك كثيراً على التخلص من المياه المتراكمة في الجسم . كما أنه عليك أن تمارسي الرياضة لتتخلصي من سموم الجسم، ولا تنسي أيضاً أن تعتني جيداً بهذه المنطقة من البشرة تحديداً عبر تطبيق الكريمات اللازمة.

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