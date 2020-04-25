إزالة سواد المفاصل بالكولا

إنّ اسوداد المفاصل هو واحد من أكثر المشاكل التي تسبب الإحراج للمرأة وتعكر مظهرها الخارجي، ومع تعدد الأسباب تتعدّد أساليب الحماية لتجنّب الوصول إلى اسوداد المفاصل.

إليكِ في ما يلي أهم العوامل المؤدية إلى تدبغ المفاصل، بالإضافة إلى إرشادات ونصائح ستجنبكِ الوقوع في هذه المشكلة، وكذلك نقدّم لكِ أقوى خلطة لإزالة سواد المفاصل بالكولا.



أسباب اسوداد المفاصل



عدم العناية بالنظافة الشخصية.

جفاف البشرة بسبب بعض الممارسات الخاطئة كالغسل المفرط.

كثرة فرك المفاصل.

التعرض للماء الساخن جدًا.

استخدام المواد الكيميائية القاسية كالمنظفات المنزلية.

كثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة.

الإصابة ببعض الأمراض الجلدية.

الوزن الزائد والسمنة.

عدم شرب الكمية المطلوبة من المياه يوميًا.

خلطة الكولا لإزالة اسوداد المفاصل

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من دقيق الحمص.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف كوب من الكولا.

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الطريقة:

امزجي المكونات في إناء خاص.

بلّلي قطعة من القماش القطني الناعم في الخليط.

افركي بلطف وبحركات دائرية المفاصل التي تعاني من الاسوداد.

اتركي مادة الخليط على جسمكِ لمدّة ساعة.

اشطفي جسمكِ بالماء الدافئ.

كرّري الوصفة مرتين أسبوعيًا.



نصائح للتخلص من اسوداد المفاصل



عدم ترك الجلد ليجف وحده.

العناية بالنظافة الشخصية.

تجنب الغسل بالماء الساخن جدًا.

تطبيق التقشير أسبوعياً.

استخدام الكريمات المرطبة التي تحتوي على حمض الهايلارونك ايسد وكوجيك ايسد او مادة الهيدروكوينون.

وضع واقي الشمس على المفاصل.

التخلص من الوزن الزائد.

الإكثار من شرب الماء، بمعدل ليترين يوميًا.

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