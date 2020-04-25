هل تعلمين أن هناك 4 مأكولات تعزز مظهر الهالات السوداء وشوائب العينين؟ ستكشفها لك فلا تبالغي في تناولها، لأن البقاء على معدل مدروس يغذي الجسم ويمته بالفيتامينات اللازمة أما في حال بالغت في أي شيء حتى لو كان مفيد جداً للصحة سيضرك من من ناحية معينة من دون أن تعلمي. اليك تلك المأكولات التي عليك الا تبالغي في تناولها لأنها فعلا تسبب في ظهور الهالات السوداء والتورم تحت العين، وفيالمناسبة اليك فوائد الشاي على العينين



المأكولات الغنية بالبوتاسيوم، كالموز والأفوكادو وسمك السالمون ، لا شك أنها من أفضل المأكولات الصحية على الإطلاق لكن عليك أن تعلمي جيدا أن المبالغة في خلطها سوية وتناولها يوميا وبكثرة يسبب ذلم في ظهور الهالات السوداء بالإضافة الى احتقان الدماء في الوجه حيث يظهر التورم أولا على المنطقة الأشد رقة وحساسية وهي منطقة تحت العين.

الملح ، لا شك بأن الملح حاجة أساسية فهو يسهل امتصاص الجسم للمعادن كما يمنحه النشاط ويساعد في استقرار ضغط الدم وغيرها كثيرا من الفوائد شرط تناوله بطريقة معتدلة ومدروسة وإلا فالمبالغة في تناوله تحوّله الى سم يفتك في الجسم ويؤثر على علةة عمل القلب والأعضاء كما أنه يسبب في احتقان المياه في الجسم ويظهر لاسيما من خلال تورم جيوب العينين وظهور البقع الداكنة .

الكافيين ، لا يمكن أن ننكر ما مدى أهمية الكافيين على الجسم فهو يقوي الذاكرة وينشط الجسم كما أنه يحمي من الإكتئاب ومن مشاكل كثيرة، لكن عليك أن تعلمي أن الإكثار في تناولها يؤدي الى كارثة حقيقية فقد يمتص الحديد من الدم ليسبب في فقر حاد به كما أن له الأثر الأكبر لاسورار الشفاه وظهور البقع الداكنة في الوجه ولاسيما تحت العيون على شكل الهالات. اليك المزيد من الأطعمة الغنية بالكافيين والتي عليك عدم تناولها قبل النوم

الشوكولاتة ،صحيح أن لها فوائد كثيرة كغيرها من المأكولات لاسيما وأنها تخفف من توتر الجسم وترفع النشاط إلا أنها تحتوي كمية كبيرة من الكافيين أيضاً والمبالغة في تناول كميات كبيرة منها يومياً تسبب في ظهور الهالات السوداء واحتقان الدماء تحت منطقة العيون لتبدو متورمة أيضاً.

وأخيراً، تنصحك بتناول جميع المأكولات بشكل متساو ومدروس فمهما كانت مفيدة وجيدة إن الكثرة والمبالغة في أي شيء يضرّ كثيراً بدلاً من أن يمنحك الفائدة التي تعوّدت عليها. وبالتكلم عن النظام الغذائي والكميات المدروسة اليك كيف تخسريم 5 كيلوغرامات في شهر واحد

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