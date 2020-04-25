شكرا لقرائتكم خبر عن خلى رمضان بداية جديدة معاه ..ازاى تتعامل مع الشخصية الحساسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الشخصيات التي نتعامل معها يوميا، فهناك العصبى والعنيد والحساس، وهو من أصعب أنواع الشخصيات التي يمكن التعامل معها بسبب حساسيته المفرطة، فينصح دائما بالحذر عند التعامل مع هذه الشخصية، فالشخصية الحساسة ترى دائما انها مستهدفة من الآخرين وان الكثيرين يريدون تجريحها دائما ، وعلى الرغم من ذلك فهى من الشخصيات المبدعة والماهرة في العمل، لذلك يقدم الخليج 365 مفاتيح التعامل مع الشخصية الحساسة لكى تجعل رمضان بداية جديدة للتعامل معه وخصوصا اذا كان زميلك فى العمل.

وحسب ما ذكره موقع smallbusiness فإن ابرز النصائح للتعامل مع الشخصية الحساسة هي:

1:لا تبتعد عن الشخص الحساس بمجرد حدوث أي موقف بسيط بينكم فهو في حاجة دائما لوجودك بجانبه لتدعمه، وحاول ان تحسن من طريقتك معه لأنه شديد الحساسية.

2:ابتعد عن استخدام أسلوب السخرية والاستهزاء به أمام الآخرين، فذلك يؤثر على نفسيته وحالته الصحية.

3: راقب لغة جسد الشخص الحساس و اسأله ما إذا كان يحتاج إلى استراحة إذا بدا عليه التوتر أو الانزعاج.

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4: تزويد الشخص الحساس بأكبر قدر ممكن من المعلومات أثناء العمل، يريد الشخص الحساس معرفة الإمكانيات المتاحة له دائما .

5:تجنب العنف والاهانة أثناء التعامل مع الشخص الحساس.

6:عاملة باحترام وود ومحبة دائما حتى لا تخسر حبه لك فهو من الشخصيات النادرة على الرغم من حساسيته الزائدة.

7: حاول ان لا يصل الخلاف بينكم للشجار والصوت العالى حتى لا تتوتر علاقتكم سويا واتبع مع أسلوب الهدوء واللين في التعامل، وقدم له الدعم ليشعر بالثقة فى التعامل معك