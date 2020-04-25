معدل الأيض الأساسي BMR

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معدل التمثيل الغذائي الأساسي BMR ، وهو مؤشر للمستوى العام لنشاط التمثيل الغذائي لجسم الفرد ، ويتم تحديده بقياس كمية الأكسجين ، التي يتناولها في الحالة القاعدية ، أي أثناء الراحة المطلقة ، ولكن ليس النوم ، بعد 14 إلى 18 ساعة من تناول الطعام.

وكلما زادت كمية الأكسجين المستهلكة في فترة زمنية معينة ، كلما كانت العملية التأكسدية للجسم ، أكثر نشاطًا وأعلى معدل التمثيل الغذائي للجسم ، ويتم استخدام في قياس الحالة الأيضية العامة أثناء العلاج ، وكان يستخدم سابقًا على نطاق واسع لتقييم وظيفة الغدة الدرقية ، حيث أن هرمونات الغدة الدرقية هي المنظم الرئيسي لأكسدة الأنسجة والتمثيل الغذائي ، ولكن منذ ظهور اختبارات النظائر المشعة ، ودراسات هرمونات الغدة الدرقية ، أصبحت قياسات معدل الاستقلاب الأساسي غير صالحة للاستعمال.

معدل الاستقلاب الأساسي

حتى عند الراحة ، يحرق جسمك السعرات الحرارية من خلال أداء الوظائف الأساسية للحفاظ على الحياة ، مثل: عمليه التنفس ، الدوران ، معالجة المغذيات ، إنتاج الخلايا.

معدل التمثيل الغذائي الأساسي ، هو عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك لإنجاز وظائفه الأساسية التي تدعم الحياة.

معدل الأيض الأساسي مقابل معدل الأيض أثناء الراحة

غالبًا ما يستخدم معدل التمثيل الغذائي الأساسي (BMR) ، بالتبادل مع معدل التمثيل الغذائي للراحة (RMR) ، ففي حين أن BMR هو الحد الأدنى من السعرات الحرارية المطلوبة للوظائف الأساسية أثناء الراحة ، فإن RMR ، يُسمى أيضًا نفقات طاقة الراحة (REE) ، هو عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك أثناء الراحة.

وعلى الرغم من أن BMR و RMR يختلفان قليلاً عن بعضهما البعض ، يجب أن يكون RMR الخاص بك تقديرًا دقيقًا لـ BMR الخاص بك. [1]

كيفية تقدير BMR



إحدى الطرق الشائعة لتقدير BMR ، هي من خلال صيغة Harris-Benedict ، والتي تأخذ في الاعتبار الوزن والطول ، والعمر والجنس.

بالنسبة للنساء : معدل الاستقلاب الأساسي = 655 + (9.6 × الوزن بالكيلوغرام ) + (1.8 × الارتفاع بالسنتيمتر ) – (4.7 × العمر بالسنوات).

بالنسبة للرجال : معدل الاستقلاب الأساسي = 66 + (13.7 × الوزن بالكيلوغرام ) + (5 × الارتفاع بالسنتيمتر ) – (6.8 × العمر بالسنوات).[2]

لماذا قد ترغب في معرفة BMR



يمكن استخدام معدل الاستقلاب الأساسي الخاص بك ، لمساعدتك على اكتساب أو فقدان ، أو الحفاظ على وزنك ، من خلال معرفة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها ، كما يمكنك معرفة عدد السعرات الحرارية ، التي تستهلكها ببساطة.

لذا لوكان هدفك هو الحفاظ على وزنك ، فاستهلك نفس عدد السعرات الحرارية التي تحرقها ، واذا كان هدفك هو زيادة الوزن ، فاستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحرق ، أما ان كان هدفك انقاص الوزن ، فاستهلك سعرات حرارية أقل مما تحرقه.

معدل عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها كل يوم

إذا كنت قد قمت بتقدير معدل الاستقلاب الأساسي الخاص بك ، باستخدام صيغة Harris-Benedict ، فإن خطوتك التالية هي تضمين عدد السعرات الحرارية ، التي تحرقها خلال الأنشطة اليومية ، بناءً على نمط حياتك كالتالي :

1- المستقرة : إذا حصلت على الحد الأدنى من التمارين أو لم تمارسها ، فاضرب معدل الأيض الأساسي الخاص بك في 1.2.

2- نشط طفيفة : إذا مارست الرياضة بخفة من يوم ، إلى ثلاثة أيام في الأسبوع ، اضرب معدل الاستقلاب الأساسي الخاص بك في 1.375.

3- نشط إلى حد ما : إذا كنت تمارس الرياضة بشكل معتدل ، من ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع ، فاضرب معدل الاستقلاب الأساسي الخاص بك في 1.55.

4- نشيط جدا : إذا كنت تمارس تمارين شاقة من ستة إلى سبعة أيام في الأسبوع ، فاضرب معدل الاستقلاب الأساسي الخاص بك في 1.725.

5- نشط للغاية : إذا كنت تمارس تمرينًا شاقًا للغاية ، من ستة إلى سبعة أيام في الأسبوع ، أو لديك عمل بدني ، اضرب معدل الاستقلاب الأساسي الخاص بك في 1.9.

والرقم النهائي هو تقريبًا عدد السعرات الحرارية ، التي تحتاجها يوميًا للحفاظ على وزنك ، وبالطبع هذا تقدير ، وفقًا لدراسة عام 2007م ، ولكن ستكون الصيغة أكثر دقة ، إذا تضمنت تكوين الجسم ، وتاريخ الوزن ، وعوامل أخرى ثبت أنها تؤثر على BMR.

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كيف يمكنك تغيير BMR الخاص بك

يتم تحديد BMR الخاص بك ، من خلال عدد من العوامل ، بما في ذلك: الجنس ، والوزن ، والارتفاع ، والعمر ، والأصل العرقي ، وتاريخ الوزن ، وتركيب الجسم ، وعوامل وراثية.

ومن هذه العوامل ، يمكنك اتخاذ خطوات لتغيير وزنك ، وتكوين جسمك ، لذلك إذا كنت ترغب في تغيير BMR الخاص بك ، يجب أن تكون خطواتك الأولى هي إنقاص الوزن وزيادة العضلات ، وقد أشارت مراجعة بحثية في عام 2010 م ، إلى أن تدريب المقاومة يمكن أن يحسن تكوين كتلة الجسم النحيل ، ويحافظ على تقليل كتلة الدهون ، مما يزيد من معدل كتلة الجسم.[3]

وفي النهاية إن فهم معدل الاستقلاب الأساسي الخاص بك ، ومستوى نشاطك المعتاد ، وكمية السعرات الحرارية التي تحتاجها يوميًا للحفاظ على وزنك ، هي طرق مهمة لك للمشاركة بنشاط في صحتك البدنية ، سواء كنت بحاجة إلى زيادة الوزن ، أو الحفاظ على وزنك الحالي ، أو فقدان الوزن ، فإن حساب معدل الاستقلاب الأساسي الخاص بك ، هو مكان جيد للبدء.

تباطؤ التمثيل الغذائي الخاص بك مع تقدم العمر

عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك تميل إلى التباطؤ مع تقدم العمر ، مما يجعل من السهل إضافة بعض الوزن الزائد ويصعب فقدانها ، وتتضمن بعض الأسباب لذلك فقدان العضلات ، وتقليل النشاط ، والشيخوخة الطبيعية لعمليات التمثيل الغذائي.

كيفية منع تباطؤ التمثيل الغذائي الخاص بك مع تقدم العمر

على الرغم من أن التمثيل الغذائي يتباطأ عادة مع تقدم العمر ، إلا أن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لمحاربة هذا ، فيما يلي ست طرق يمكنك من خلالها مكافحة آثار الشيخوخة على عملية التمثيل الغذائي.

تدريب المقاومة

يعد تمرين المقاومة أو رفع الأثقال أمرًا رائعًا ، لمنع تباطؤ التمثيل الغذائي ، يوفر فوائد ممارسة الرياضة مع الحفاظ على كتلة العضلات ، عاملين يؤثران على سرعة التمثيل الغذائي الخاص بك.

ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 13 من الرجال الأصحاء ، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 65 عامًا أن 16 أسبوعًا من تدريب المقاومة ، ثلاث مرات أسبوعيًا ، زاد معدل وفياتهم بنسبة 7.7 ٪ ، ووجدت دراسة أخرى مع 15 شخصًا ، تتراوح أعمارهم بين 61-77 أن نصف عام ، من تدريب المقاومة ثلاث مرات أسبوعيًا ، زاد معدل الوفيات النسبية بمعدل 6.8٪.

التدريب الفاصل عالي الكثافة

يمكن أن يساعد التدريب عالي الكثافة (HIIT) في منع تباطؤ التمثيل الغذائي ، إنها تقنية تدريب تتناوب بين التمرين اللاهوائي المكثف ، مع فترات راحة قصيرة.

ويستمر HIIT أيضًا في حرق السعرات الحرارية لفترة طويلة ، بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة ، وهذا ما يسمى (تأثير الحرقة) ، ويحدث ذلك لأن عضلاتك تحتاج إلى استخدام المزيد من الطاقة ، للتعافي بعد التمرين ، وفي الواقع ، أظهرت الأبحاث أن HIIT يمكن أن يحرق ما يصل إلى 190 سعرة حرارية ، على مدى 14 ساعة بعد التمرين.

وتظهر الأبحاث أيضًا أن HIIT يمكن أن يساعد جسمك على بناء كتلة العضلات ، والحفاظ عليها مع تقدم العمر.

احصل على الكثير من النوم

تظهر الأبحاث أن قلة النوم يمكن أن تبطئ عملية التمثيل الغذائي ، ولحسن الحظ ، يمكن لراحة جيدة أن تعكس هذا التأثير.

وجدت إحدى الدراسات أن 4 ساعات من النوم ، قللت من التمثيل الغذائي بنسبة 2.6٪ ، مقارنة بـ 10 ساعات من النوم ، ولحسن الحظ ، ساعدت ليلة من النوم الطويل (12 ساعة) ، على استعادة التمثيل الغذائي ، فيبدو أيضًا أن قلة النوم قد تزيد من فقدان العضلات ، بما أن العضلات تؤثر على RMR الخاص بك ، فإن فقدان العضلات يمكن أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي.

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين

يمكن أن يساعد تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين ، في محاربة عملية الأيض البطيئة ، وذلك لأن جسمك يحرق سعرات حرارية أكثر ، أثناء استهلاك الأطعمة الغنية بالبروتين ، وهضمها وامتصاصها ، ويُعرف هذا التأثير الحراري للأغذية (TEF).

وتحتوي الأطعمة الغنية بالبروتين على TEF أعلى من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والدهون ، وقد أظهرت الدراسات أن استهلاك 25-30٪ من السعرات الحرارية من البروتين ، يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بنسبة تصل إلى 80-100 سعر حراري يوميًا ، مقارنة بالنظم الغذائية المنخفضة البروتين.

فالبروتين ضروري أيضًا لمحاربة الساركوبينيا ، وبالتالي يمكن لنظام غذائي غني بالبروتين أن يحارب عملية التمثيل الغذائي الشيخوخة ، عن طريق الحفاظ على العضلات.

تأكد من أنك تأكل ما يكفي من الطعام

يمكن أن يبطئ النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية ، عملية التمثيل الغذائي عن طريق تحويل جسمك إلى وضع المجاعة ، في حين أن النظام الغذائي له فوائده عندما تكون أصغر سنًا ، فإن الحفاظ على كتلة العضلات أكثر أهمية مع تقدم العمر.

ويميل كبار السن أيضًا إلى انخفاض الشهية ، مما قد يقلل من تناول السعرات الحرارية ، ويبطئ عملية التمثيل الغذائي ، وإذا كنت تكافح من أجل تناول سعرات حرارية كافية ، جرب تناول كميات صغيرة بشكل متكرر ، من الرائع أيضًا أن يكون لديك وجبات خفيفة عالية السعرات الحرارية ، مثل الجبن والمكسرات في متناول اليد.

شرب الشاي الأخضر

يمكن أن يزيد الشاي الأخضر وشاي الماتشا من عملية التمثيل الغذائي بنسبة 4-5٪ ، وذلك لأن الشاي الأخضر يحتوي على الكافيين ومركبات نباتية ، والتي ثبت أنها تزيد من عملية التمثيل الغذائي أثناء الراحة ، ووجدت دراسة أجريت على 10 رجال أصحاء أن شرب الشاي الأخضر ، ثلاث مرات يوميًا ، يزيد من عملية التمثيل الغذائي ، بنسبة 4 ٪ على مدار 24 ساعة.