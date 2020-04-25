اسرار الصحة يكشفها سببب اضطرابات النوم

ترتبط اسرار الصحة والامراض التي يمكن المعاناة منها بالعديد من الدلالات والمؤشرات ومنها عدم القدرة على النوم ليلاً. فهذا يعود الى اسباب مختلفة مثل التشنجات العضلية ومشاكل التنفس والصداع وألم الظهر والسعال والتعرق. ويمكن كل من هذه الاعراض ان يكشف عدداً من اسرار الصحة والمشاكل الخفية التي تحتاج احياناً الى علاج فوري.

اضطرابات النوم تكشف اسرار الصحة



يمكن المشاكل التي تتم المعاناة منها اثناء النوم ليلاً والتي تسبب الارق ان تكشف العديد من اسرار الصحة غير المتوقعة.

1 التشنجات



يمكن ان يتم الشعور اثناء النوم بالتشنجات المزعجة في الرقبة او الساقين او الفخذين او القدمين. وينتج هذا غالباً عن تناول بعض الادوية او عن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون. كما يعني هذا احياناً الحمل او المبالغة في ممارسة التمارين الرياضية ما يسبب انخفاض مستوى المعادن في الجسم. ويمكن ان تدل هذه التشنجات ايضاً على مشكلة على مستوى الدورة الدموية الخاصة بالاطراف. وفي هذه الحالة من المفيد الاستلقاء لبعض الوقت مساء في حوض استحمام يحتوي على الماء الدافئ والحرص على الاسترخاء قدر الامكان. ومن الافضل استشارة الطبيب في حال كانت المشكلة ناتجة عن تناول بعض انواع الادوية.

2 مشاكل التنفس



يعاني بعض الاشخاص اثناء النوم من مشاكل في الجهاز التنفسي وهو ما يدفعهم الى الاستيقاظ مرات عدة يومياً. وهذا يمكن ان ينتج عن تراكم المخاط في المجاري التنفسية. ومن الممكن تجنب ذلك من خلال عدم النوم على وسادة تحتوي على الريش لأنها تسبب حساسية الانف او عن طريق استشارة الطبيب الذي قد يصف ادوية تساعد على فتح تلك المجاري. اما في حال كان يتم الاستيقاظ مع انقطاع النفس فهذا يمكن ان يؤشر على مشكلة في القلب. وهو ما يتطلب الخضوع الفوري للفحص الطبي.

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3 الصداع



يمكن ان يكشف الشعور بألم الرأس المسبب للاستيقاظ ليلاً بعض اسرار الصحة ايضاً. وهذا يعني في بعض الاحيان انه لم يتم شرب كمية كافية من الماء خلال النهار مع تناول كمية كبيرة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين. فهذا يسبب جفاف الانسجة المحيطة بالدماغ مع يحدث ضغطاً عليه ويسبب الشعور بالألم.

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4 ألم الظهر



يستيقظ بعض الاشخاص من النوم وهم يشعرون بألم في الظهر. وهذا ينتج عادة عن النوم على فراش قاس. لكنه قد يعني ايضاً حدوث التهابات في فقرات العمود الفقري بسبب الاصابة بعدوى بكتيرية. وفي هذه الحالة من الضروري استشارة الطبيب الاختصاصي والنوم مع وضع وسادة خلف الرأس واخرى تحت الركبتين للتخلص من الالم.

5 السعال



يحدث السعال الليلي بسبب خلل في عمل الصمام الذي يفصل المعدة عن المريء. وهو ما يؤدي الى ارتداد الحمض المعوي اليه. وينتج عن هذا تهيج الحنجرة وردة فعل عن طريق السعال. وعادة ما يعاني من هذه المشكلة الاشخاص الذين تتجمع لديهم الدهون في محيط المعدة.

6 التعرق



يعتبر التعرق الشديد من اسباب اضطرابات النوم ليلاً وهذا يحدث احياناً بسبب خل في عمل الهرمونات. وغالباً ما تعاني من هذه المشكلة النساء قبل او خلال الدورة الشهرية. ففي هذه الحالة ينخفض مستوى الاستروجين الضروري لتعديل حرارة الجسم. كما يمكن ان يواجه الرجال المشكلة نفسها بسبب انخفاض مستوة التستوستيرون. وهذا ما يشكل احد ابرز اسرار الصحة التي يكشفها التعرق المسبب لاضطرابات النوم لدى بعض الاشخاص ليلاً.





