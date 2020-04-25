شكرا لقرائتكم خبر عن صداع وألم فى العضلات وقشعريرة.. أعراض جديدة لـ فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حتى وقت قريب سجلت وكالة الصحة الفيدرالية ثلاثة أعراض فقط للفيروس التاجى على موقعها وهى "الحمى، السعال، ضيق التنفس"، وفى نهاية الأسبوع الماضى وسعت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها قائمتها لتشمل العديد من علامات العدوى بما في ذلك "القشعريرة ، اهتزاز متكرر مع قشعريرة ، ألم في العضلات ، صداع ، التهاب في الحلق وفقدان للطعم والرائحة".

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية ، بدأ العاملون في الرعاية الصحية في لفت الانتباه إلى العديد من الأعراض الجديدة ، مثل فقدان الطعم والرائحة ، وفي مارس دعت الأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة مركز السيطرة على الأمراض إلى إضافة فقر الدم وعدم القدرة على الشم إلى قائمة العلامات المحتملة لفيروس التاجي.

وقالت ماريا فان كيرخوف ، المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية ان فقدان الرائحة أو فقدان الطعم هو أمر نتطلع إليه"، نحن نتواصل مع عدد من البلدان وننظر في الحالات التي تم الإبلاغ عنها بالفعل لمعرفة ما إذا كانت هذه من الاعراض المشتركة ام لا .

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وجدت دراسة مشتركة بين إيطاليا والمملكة المتحدة ونشرت هذا الأسبوع ، أن 64 % من مرضى فيروس التاجية أفادوا عن تغير حاسة الشم أو الذوق ، ويقول الدكتور جيمس دينيني ، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأكاديمية الأمريكية لأمراض الأذن والأنف والحنجرة أنه عندما تبدأ الشركات في إعادة فتحها ، يجب اختبار أي شخص يعاني من هذه الأعراض أو الدخول في الحجر الصحي الذاتي.

وفي سياق مماثل ، كشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن حالات فيروسات تاجية صينية عن أعراض لم تكن معروفة من قبل للأطباء، قال حوالي 40 % من 56000 مريض أنهم يعانون من الإرهاق ، وقال ما يقرب من 14 % يعانون من الصداع وحوالي 12 % قالوا يعانون من قشعريرة.

كما أخبر المزيد من المرضى الأطباء أنهم يعانون من أعراض مشابهة ، حث الأطباء مركز السيطرة على الأمراض على إدراجها في القائمة.