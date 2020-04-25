شكرا لقرائتكم خبر عن 10 وسائل تمكن طفلك من إنقاص وزنه دون التأثير على نموه (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح المهمة لإنقاص وزن الطفل دون التأثير على نموه، وذلك من خلال اتباع الأسلوب الأمثل في التغذية على مدار اليوم.

وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر المنصة الرئيسية للتوعية الصحية في “تويتر”: أن الوسائل الصحية لإنقاص وزن الطفل بطريقة آمنة تشمل:

– تشجيع الطفل على ممارسة الرياضة وتكليفه بمهام حركية ممتعة.

– يفضل أن تكون منتجات الألبان قليلة الدسم.

– استخدام الوسائل الصحية للطبخ كالقلاية الكهربائية لتوفير الأكل المفضل بأقل سعرات حرارية.

– تناول وجبة إفطار غنية بالألياف ومنخفضة السكر.

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– توفير العصائر الطبيعية الغنية بالألياف والامتناع عن المشروبات المحلاة.

– السماح للطفل بتناول ما يشتهي مرة أو مرتين أسبوعيا ويفضل تناولها صباحا.

– تجنب استخدام مصطلح حمية غذائية أو رجيم.

– تقسيم الوجبات اليومية إلى خمس وجبات صغيرة متفرقة وتناولها في مواعيد ثابتة.

– جعل الاختيارات المتاحة عند الجوع صحية (مثل تقديم الخضروات والفواكه بطريقة شهية).

– جعل كل المحيطين بالطفل يتبعون نفس العادات الصحية.