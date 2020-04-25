أعراض صحية تنتج عن الإصابة بالتهاب المفاصل عليك عدم تجاهلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد يشعر العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل بألم شديد بها وأحياناً يصاحب هذا الألم بعض الاحمرار والتورم، وتكون عادةً هذه الأعراض طبيعية ومعروفة للأشخاص المصابين بهذا الالتهاب.

إلا أن هناك بعض الأعراض الصحية الأخرى التي قد لا تخطر على بال الكثيرين لا سيما أن سبب حدوثها هو تأثير التهاب المفاصل على الجسم.

لذلك سنستعرض بعض هذه الأعراض التي عليك عدم تجاهلها.

ارتفاع درجة حرارة الجسم

يشعر الشخص المصاب بالتهاب المفاصل بارتفاع درجة حرارة جسمه فجأة، ويكون ذلك بسبب وصول الالتهاب إلى نقطة معينة، لكن بمجرد شعورك بالحرارة يجب عليكِ مراجعة الطبيب لأن الأمر قد يزداد سوءاً.

مشاكل في الجهاز الهضمي

وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل تكون لديهم مشاكل معوية أكبر، وذلك بسبب تناول بعض الأدوية المضادة للالتهاب والتي غالباً يكون لها آثار جانبية على الجهاز الهضمي.

قلة التنفس

هناك بعض الارتباط بين التهاب المفاصل ومشاكل الرئة، خاصةً للأشخاص المدخنين، فعند الإصابة بالالتهاب تحدث بعض الندبات على الرئتين، مما يتسبب بضيق التنفس وسعال جاف، فبمجرد شعوركِ بعدم القدرة على التنفس، يجب عليكِ زيارة الطبيب.

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فقدان الرؤية غير المبرر

عندما يعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي، يبدأ مرض المناعة الذاتية في مهاجمة الأنسجة السليمة، مثل العينين ويتسبب بحدوث مشاكل في الرؤية.

فإذا كنتِ تعانين من التهاب مفاصل وبدأتِ تشعرين باحمرار بالعينين أو تغيرات في الرؤية، عليكِ زيارة الطبيب في أسرع وقت، قبل أن تصبح هذه المشكلة دائمة.

تغييرات في المزاج

يعد التهاب المفاصل أكثر من مجرد حالة جسدية، حيث وجد الباحثون صلة بين التهاب المفاصل والحالة المزاجية إذ إن الأعراض الجسدية غالبًا ما تؤدي إلى أعراض عقلية.

وغالبًا ما يصاب مرضى التهاب المفاصل بالاكتئاب وتقلب المزاج، ويحدث ذلك بسبب الألم الجسدي وعدم الراحة، ويكون في بعض الأحيان بسبب الأدوية.

الخدر

إذا بدأت تشعر ببعض الخدر أو الضعف أو مشاكل في التوازن، فيجب زيارة الطبيب، لأن التهاب المفاصل من الممكن أن يؤثر على الأوعية الدموية.