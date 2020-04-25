ما فوائد مكملات الكولاجين؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد الكولاجين أحد أنواع البروتينات الموجودة داخل جسم الإنسان بكثرة، فهو المكون الأساسي للأنسجة الضامة التي تتكون منها العديد من أجزاء الجسم مثل الأوتار والأربطة والجلد والعضلات.

ويقوم الكولاجين بالعديد من الوظائف المهمة؛ فهو المسؤول عن جمال البشرة ونظارتها، وتأخير ظهور التجاعيد، إلا أنه ومع تقدم العمر يقل إفراز الجسم للكولاجين؛ ما يجعل البعض يعوضه بمكملات غذائية تحتوي على الكولاجين.

سنستعرض في السطور القادمة بعض فوائد الكولاجين:

تحسين صحة الجلد

يلعب الكولاجين دورا كبيرا في مرونة الجلد وترطيبه، ونقصه يؤدي إلى جفاف الجلد وظهور التجاعيد، إلا أن تناول مكملات الكولاجين تعمل على تعزيز إنتاج البروتينات الأخرى التي تساعد على بناء بشرتك مثل الإيلاستين والفيبريللين، كما تعمل على إبطاء شيخوخة البشرة.

تخفيف آلام المفاصل

يعرف الكولاجين بقدرته على حماية المفاصل بسبب نسيجه شبه المطاطي، وإن نقصه قد يجعل البعض يعاني من اضطرابات المفاصل مثل هشاشة العظام.

وقد أثبتت الدراسات أن تناول مكملات الكولاجين قد يساعد في تقليل من نسبة الإصابة بهشاشة العظام ويقلل من آلام المفاصل بشكل عام، وذلك بسبب نسيجه شبه المطاطي الذي يحمي المفاصل.

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يعزز كتلة العضلات

تحتوي أنسجة العضلات على نسبة من الكولاجين، والذي يعدّ ضروريا في الحفاظ على قوة العضلات وعملها بشكل صحيح،، إلا أن الأبحاث أظهرت أن تناول مكملات الكولاجين يزيد من نمو العضلات وقوتها لدى الأشخاص الذين يعانون من فقدان كتلة العضلات المرتبط بالعمر.

يعزز صحة القلب

يساهم الكولاجين في إعطاء البنية الصحيحة للشرايين، ونقصه يؤدي إلى ضعف الشرايين، وهذا قد يؤدي إلى تصلب الشرايين، والذي من الممكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية؛ ما يعني أن تناول مكملات الكولاجين يساعد في التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل تصلب الشرايين.

فوائد صحية أخرى

هناك العديد من الفوائد الصحية الأخرى لمكملات الكولاجين مثل تعزيز صحة الدماغ والقلب والأمعاء، بالإضافة إلى المساعدة في التحكم في الوزن والحفاظ على صحة الشعر والأظافر.