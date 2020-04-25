شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كيف تقرأ نتيجة تحليل معدل الترسيب فى الدم "SED"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحليل معدل الترسيب أو الرواسب في الدم "SED" من التحاليل الهامة التي تتحقق من وجود التهاب في جسمك مثل التهاب المفاصل أو السرطان أو العدوى، ولكن كيف تقرأ نتيجة تحليل معدل الترسيب في الدم، هذا ما نتعرف عليها في هذا التقرير، وفقاً لموقع "webmd".

ويقيس اختبار تحليل معدل الترسيب مدى سرعة سقوط خلايا الدم الحمراء في قاع الأنبوب، يخلق الالتهاب البروتينات التي تجعل خلايا الدم الحمراء تسقط بسرعة أكبر.

كيف تقرأ نتيجة تحليل سرعة الترسيب في الدم؟

ستذهب عينتك إلى المختبر، ويضع فني المعمل خلايا الدم الحمراء في أنبوب طويل ورفيع ويتحقق من مدى سقوطها في ساعة واحدة عندما يكون لديك التهاب في جسمك ، فإن البروتينات غير الطبيعية في الدم تجعل خلايا الدم الحمراء تتشكل إلى كتل، هذه الكتل ثقيلة ، لذلك تسقط في قاع الأنبوب بسرعة أكبر من خلايا الدم المفردة.

كلما كانت خلايا الدم تغرق بشكل أسرع، كلما زاد الالتهاب في جسمك.

ويشير اختبار معدل الترسيب بالملليمتر (مم) إلى المسافة بين السائل الشفاف (البلازما) في الجزء العلوي من الأنبوب وخلايا الدم الحمراء بعد ساعة واحدة، والمعدل الطبيعي لها هو:

0 إلى 15 ملم / ساعة عند الرجال الأصغر من 50 عامًا.0إلى 20 ملم / ساعة عند الرجال الأكبر من 50 عامًا.

-0 إلى 20 مم / ساعة لدى النساء الأصغر من 50 عامًا.

- 0 إلى 30 ملم / ساعة للنساء الأكبر من 50 عامًا

ارتفاع معدل الترسيب هو علامة على وجود مرض يسبب التهابًا في جسمك، ويمكن أن تؤثر بعض الحالات والأدوية على سرعة سقوط خلايا الدم الحمراء، وقد تؤثر على نتائج الاختبار، وتشمل هذه:

-فقر دم

-كبر السن

-مشاكل في الكلى

-مرض الغدة الدرقية

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-الحمل أو الدورة الشهرية

-البدانة

-الأدوية مثل حبوب منع الحمل، فيتامين أ ، الكورتيزون.

ويكشف التحليل عن إصابتك بمجموعة من الأمراض منها:

-العدوى (بما في ذلك العظام)

-سرطان

-التهاب الشرايين (التهاب الأوعية الدموية)

-الذئبة (مرض مناعي ذاتي يتلف الجلد والمفاصل وأجزاء أخرى من الجسم)

-التهاب المفاصل الروماتويدي (مرض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي مفاصلك)

-التهاب الأوعية الدموية (التهاب في الأوعية الدموية)

-قد تحصل أيضًا على هذا الاختبار بمجرد بدء العلاج لواحدة من هذه الأمراض، يمكن أن يساعد معدل الترسيب طبيبك على معرفة مدى استجابة جسمك للعلاج.

اختبارات أخرى قد تحتاج إليها بعد سرعة الترسيب

اختبار معدل الترسيب يمكن أن يخبر طبيبك فقط أن لديك التهاب في مكان ما في جسمك ولا يمكن أن يظهر مكان الالتهاب أو سببه، سيستخدم طبيبك اختبار معدل الترسيب مع اختبارات أخرى للالتهاب ، مثل البروتين التفاعلي C ، لإجراء التشخيص.

تحدث إلى طبيبك حول نتائج اختبار معدل الترسيب وأي اختبارات أخرى لديك وتأكد من أنك تفهم ما تعنيه النتائج وكيف ستؤثر على علاجك.