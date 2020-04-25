شكرا لقرائتكم خبر عن هل الحوامل فى خطر متزايد للإصابة بأعراض حادة لكورونا.. دراسة تحسم الجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة أجراها علماء صينيون أن النساء الحوامل ليسن في خطر متزايد للإصابة بأعراض حادة لفيروس كورونا كما لوحظ مع الأنفلونزا، حيث أكدت الدراسة التي نشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية إن خطر الإصابة بأمراض شديدة بين الحوامل في مدينة ووهان الصينية كان 8 % مقارنة مع خطر 15.7 % لعامة السكان في جميع أنحاء الصين.

ووفقا لتقرير لصحيفة south china post استندت الدراسة إلى السجلات الطبية لـ 50 مستشفى معينًا في ووهان حيث تم الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة، و قام العلماء بفحص 118 امرأة حامل مصابات بفيروس كورونا، من بين هؤلاء كان 109 منهم يعانون من أعراض خفيفة وكان تسعة يعانين من أعراض شديدة كانت أكثر الأعراض شيوعًا هي الحمى والسعال و ظهرت على ست من النساء التسع أعراض حادة بعد الولادة.

وقالت الدراسة "إن 68 من 118 مريضه بكورونا من الحوامل أنجبن 70 طفلا كان هناك زوجان من التوائم خلال فترة الدراسة.

وذكرت شبكة التلفزيون العالمية الصينية أن طفلا في ووهان أظهر نتائج إيجابية في شهر فبراير لـ Covid-19 بعد 30 ساعة من الولادة

من جانب آخر قدمت وزارة الصحة المصرية، 5 نصائح للمرأة الحامل، لتجنب الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، أهمها المواظبة على غسل اليد وتجنب لمس العين والفم والأنف.

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وحددت وزارة الصحة المصرية النصائح كالتالى:

1- واظبى على غسل يدك.

2- ابتعدى بمسافة آمنة عن الآخرين.

3- تجنبى لمس عينيك وفمك وأنفك.

4- احرصى على السعال أو العطس فى كوعك المثنى أو فى منديل.

5- إذا كنت تعانين من الحمى أو السعال أو صعوبة فى التنفس فالتمسى الرعاية الطبية مبكرا.