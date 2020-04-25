شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أمريكية تبدأ فى إجراء تجربة سريرية على دواء ياباني للربو لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى جامعة ييل الأمريكية تجربة سريرية جديدة جارية لاختبار عقار ياباني مضاد للالتهابات يستخدم في حالات أزمات الربو الشديدة كعلاج محتمل لفيروس كورونا خاصة حالات الإصابة الشديدة وفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية.

حيث سيبدأ باحثو جامعة ييل تجربة سريرية في مستشفى ييلنيو هافن لاختبار فعالية دواء يسمى ibudilast (MN-166) لعلاج متلازمة الضائقة التنفسية الحادة وهي حالة رئوية مهددة للحياة وهى من المضاعفات الخطيرة للإصابة بفيروس كورونا

أظهر الدواء الذي تمت الموافقة عليه لسنوات في اليابان وكوريا لعلاج الربو نتائج واعدة للحد من الالتهاب المرتبط بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة في نماذج الفئرا. وقد دخل الباحثون في شراكة مع شركة كاليفورنيا MediciNova لإطلاق التجربة على البشر، حيث ستخضع التجارب لسيطرة الدراسات التي تختبر سلامة وفعالية ibudilast للاستخدام في المرضى الذين يعانون من عدوى كوفيد 19

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قال دكتور جيفري تشوب ، أستاذ الطب الرئوي مدير مركز ييل لأمراض الربو إن الباحثين يتوقعون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قريبًا على علاج مرضى الالتهاب الرئوي نتيجة عدوى كورونا قبل أن يصابوا بضائقة تنفسية شديدة ويتطلبون وضعهم على جهاز التنفس الصناعى

يُصاب مرضى فيروس كورونا في الحالات الخطيرة بمرض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة مما يسبب التهاب مفرط وتراكم السوائل في الرئتين ويؤدي إلى انخفاض حاد في مستويات الأكسجين يحتاج هؤلاء المرضى إلى تنفس صناعى لدعم تنفسهم وكانت توقعات بقائهم على قيد الحياة ضعيفة يأمل الباحثون في أن يقلل الدواء من الالتهابات الضارة ويخفف من تطور متلازمة الضائقة التنفسية الحادة المرتبطه بـعدوى كوفيد 19، ويقلل من إصابة الرئة ويسمح للمرضى بالشفاء.