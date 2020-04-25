احذرْ مِن السعرات الحرارية للفواكه المجففة في رمضان

يتميّز شهر رمضان بوجود الفواكه المجففة في المنزل ويتم استخدامها في صنع العديد من الحلويات وبعض المشروبات، لكن احذر لأن هذه الفواكه تحتوي علي نسبة عالية من السعرات الحرارية، التي تتسبب في تعرض الشخص لزيادة ملحوظة في الوزن، وخلال التقرير المقدم من مقبل موقع "livestrong"، سنتعرف على السعرات الحرارية لخاصة بالفواكه المجففة، وعليك تنظيم وحساب هذه السعرات تجنبا للإصابة بزيادة الوزن، وهي:

- كوب من البرقوق المجفف أي القراصيا يحتوي على 418 سعرة حرارية و111 غرامًا من الكربوهيدرات و12.4 جرامًا من الألياف و66.3 جرامًا من السكريات.

- الزبيب أي العنب المجفف، فـ60 حبة منه تحتوي على ما يقرب من 85 سعرة حرارية و1.28 غرامًا من الألياف الغذائية و18.5 جرامًا من السكريات.

- التمر كل حبة منه تحتوي على 66.5 سعر حراري و1.61 جرام من الألياف و 16 جرامًا من السكريات.

- المشمش المجفف يحتوي علي 314 سعرة حرارية و 9.49 جرامًا من الألياف و 69.5 جرامًا من السكريات لكل كوب.

- التين المجفف الكوب الواحد منه يحتوي على 110 سعرات حرارية.

ولذا نصح التقرير، بضرورة عدم الإسراف في تناول الفواكه المجففة، وخاصة لمرضى السكر، لأنه يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهذا الأمر يشكل خطرا كبيرا على صحة المريض، ولذا تجنب هذا بتقسيم وتحديد الكميات المتناوله من الفواكه المجففة يوميا.

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