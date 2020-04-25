شكرا لقرائتكم خبر عن حارب كورونا وقوى مناعتك فى الفطار .. بـطبق سبانخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في رمضان 2020 نحرص جميعا على تناول الاكلات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وذلك للوقاية من فيروس كورونا، حيث نصحت منظمة الصحة العالمية بالاهتمام بتقوية جهازنا المناعى واخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من العدوى.

وضمن سلسلة موضوعات حارب كورونا وقوى مناعتك في رمضان يقدم الخليج 365 أبرز الأطعمة والسوائل التي تعمل على تقوية الجهاز المناعى وتعتبر السبانخ من أشهر الاكلات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تقوية الجهاز المناعى والوقاية من الامراض .

Advertisements

وحسب ما ذكره موقع organicfacts فأن السبانخ تحتوى على مادة الكلورفيل والمواد المضادة للأكسدة والبيتا كاروتين والحديد وهى من العناصر التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى، كما انها تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

كما تحتوي السبانخ علي حمض الالفا ليبويك، الذى يعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم وبالتالي فهى من الأكلات المفيدة لمرضى السكر وحمايتهم من المشاكل التي يتعرضون لها.

وتناول السبانخ في رمضان يعمل على تعزيز صحة القلب والدورة الدموية وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، كما انها تساعد على عملية الهضم بعد تناول الطعام فى رمضان وتسهيل حركة الأمعاء نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الالياف.