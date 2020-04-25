الإفطار خطوة بخطوة لتجنُّب أي مشاكل صحية للحامل الصائمة

قدّم الدكتور أسامة محمود عزمي، أستاذ وزميل الكلية الملكية لأمراض النساء والتوليد في إنجلترا، ورئيس قسم بحوث الصحة الإنجابية بالمركز القومي للبحوث، نصائح عدة للسيدة الحامل لصيام رمضان بدون تعب، بشرط أن يسمح لها الطبيب بذلك.

وأوضح أن هناك 8 خطوات للإفطار بشكل صحي ومتوازن:

1- تناول التمر على وجبة الإفطار لما يحتويه من سكريات سهلة الهضم ومعادن يكون الجسم في أمس الحاجة إليها بعد ساعات الصيام.

2- البدء في تناول الشوربة وبعض الفطائر الطازجة.

3- أداء صلاة المغرب ثم تكملة وجبة الإفطار وذلك لإعطاء فرصة للمعدة للبدأ في العمل بعد ساعات الكسل الطويلة.

4- البدء في تناول السلطة الخضراء والكثير من البروتينات مثل اللحمة أو الفراخ أو الأسماك و خلافه مع تناول أي صنف من الخضروات والإقلال من الخبز والأرز والمكرونة.

5- بعد نصف ساعة يمكن للمرأة من تناول قطعة أو قطعتين من الحلوي مع تعاطي الأدوية و الفيتامينات التي أوصي بها الطبيب المباشر لحالتها مع تناول كوب كبير من اللبن.

6- في الساعة الحادية عشر مساءا يجب ان تتناول السيدة ساندويتش من الجبن مع طبق سلطة كبير.

7- في السحور فلابد من تناول معلقتين عسل أبيض وبيضة مسلوقة مع كوب زبادي، مع تأخير موعدها قبل موعد الأمساك مباشرة.

8- شرب حوالي 2-3 لتر من المياه والسوائل إثناء فترة الإفطار، مع كوب لبن كبير لمنع الحموضة أثناء فترة الصيام.

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