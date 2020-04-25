الصين تُسجل 12 إصابة جديدة بـ"كورونا" والوفيات تستقر عند 4632 حالة

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، السبت، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 أبريل/نيسان، مقابل 6 حالات جديدة في اليوم السابق، حيث كان من بين هذه الحالات الجديدة، 11 حالة واردة من الخارج، مقابل حالتين تم إعلانهما في اليوم السابق.
وأعلنت اللجنة أيضا 29 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض، بتراجع طفيف عن محصلة اليوم السابق التي بلغت 34، وكان من بين تلك الحالات 4 واردة من الخارج.
ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82816 حالة، فيما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند نفس المستوى، وهو 4632.
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