شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: لقاح كورونا الصينى جاهز بحلول سبتمبر لحالات الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية أن اللقاح الصينى لفيروس كوورنا قد يصبح جاهزًا بحلول شهر سبتمبر لاستخدامه في حالات الطوارئ مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية على أن يكون جاهزا لعامة الناس بحلول العام المقبل وفقا لما ذكره مركز السيطرة على الأمراض في الصين.

وقال الدكتور جاو فو المدير العام للمركز الصيني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إن الصين قد يكون لديها أول لقاح مضاد للفيروس التاجي جاهز بحلول الخريف، مضيفا أن اللقاح سيستخدم في حالات الطوارئ، مشيرا الى أن تقود جهود العالم لتطوير لقاحات للعدوى، قائلا "لتطوير لقاح أو دواء معين يستغرق الأمر وقتًا طويلا لأن اللقاح سيستخدم على الأشخاص الأصحاء يجب أن تتأكد من أن اللقاح الذي تقوم بتطويره آمن وفعال."

وأضاف الدكتور جاو أن "لقاح الطوارئ" الذي سيكون في مرحلته الثانية أو الثالثة من التجارب السريرية، يمكن استخدامه على العاملين الطبيين قبل عامة السكان والذي سيكون جاهزا لهم في وقت مبكر من العام المقبل

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تأتي الأخبار في الوقت الذي تتسابق فيه الشركات والباحثون حول العالم لإيجاد علاج للعدوى التي أصابت أكثر من 2.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ولدى الصين حاليا ثلاثة مرشحين لقاح تم السماح لهم بإجراء تجارب سريرية انتقل اثنان من هؤلاء إلى المرحلة الثانية من الاختبار.

في حين بدأ العلماء في معهد جينر بجامعة أكسفورد أول تجربة بشرية في أوروبا من خلال إدارة الحقن التجريبية، التي تم تطويرها في أقل من ثلاثة أشهر، لأكثر من 800 متطوع يوم الخميس.

وقالت سارة جيلبرت ، الأستاذة بجامعة أكسفورد والتي تقود حاليًا أكثر بحث بريطاني تقدمًا عن لقاح ، إنها واثقة بنسبة 80 % من أن اللقاح الخاص بفريقها سيكون جاهزا بحلول الخريف.

وينتظر العالم أجمع اللقاح أو علاج لفيروس كورونا لإيقاف هجماته على البشر ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تجري محاكمة ستة مرشحين في جميع أنحاء العالم.