شكرا لقرائتكم خبر عن عدوى كورونا قد تؤدى إلى الإصابة بمرض السكرى .. دراسة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة neuroscience العلمية عن أن النتائج الجديدة للأبحاث على فيروس كورونا تشير إلى أن مرض السكري قد لا يكون فقط عامل خطر لكوفيد 19 الشديد ولكن يمكن أن تؤدي العدوى إلى إحداث ظهور جديد لمرض السكري بسبب الضررالذي يسببه لخلايا بيتا البنكرياس.

حيث وجدت مراجعة دولية شملت جامعة موناش الاسترالية أن كبار السن المصابين بالسكري الذين يصابون بـعدوى فيروس كورونا معرضون لخطر الوفاة بسبب المرض وقد يؤدي الفيروس بالفعل إلى ظهور مرض السكري في الأشخاص الأصحاء أيضا .

ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت للسكري والغدد الصماء إن 20 إلى 50 % من المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بـفيروس كورونا أثناء الجائحة يعانون من مرض السكري، كما أشارت إلى أن خطر الوفاة بسبب كوفيد 19 كان أعلى بنسبة تصل إلى 50 % لدى مرضى السكري ، وخاصة حالات مرضى السكري من النوع 2 من كبار السن.

في أستراليا ، كان ثلث الأشخاص الذين توفوا بسبب فيروس كورونا مصابين بالسكري في حين أن 20 % من 752 شخصًا تم إدخالهم إلى المستشفى مصابين بالفيروس كانوا مصابين بالسكري.

تقرير لانسيت تم من قبل لجنة دولية من الخبراء في مجال مرض السكري اجتمعوا لتقديم إرشادات وتوصيات عملية لإدارة مرضى السكري للأطباء في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.

شارك في تأليفه الأستاذ الجامعي جامعة موناش بول زيميت ، من قسم مرض السكري وهو أيضًا رئيس فخري للاتحاد الدولي للسكري والرئيس المشارك لمجموعة كانت تقدم المشورة للوزير الفيدرالي للصحة بشأن الاستراتيجية الوطنية للسكري للحكومة

وقال البروفيسور زيميت إن البيانات تسلط الضوء على المخاطر الحقيقية التي يشكلها فيروس كورونا على مرضى السكري حيث أنهم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد

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وأظهرت الأدلة من الملاحظات الوبائية في المناطق المتأثرة بشدة بـفيروس كورونا والتقارير الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) وغيرها من المراكز والمستشفيات الصحية الوطنية أن خطر حدوث نتيجة مميتة من COVID-19 أعلى بنسبة تصل إلى 50 %في المرضى الذين يعانون من مرض السكري أكثر من أولئك الذين ليس لديهم مرض السكري.

وأشار التقرير إلى أن تلف خلايا البنكرياس الخلايا التي تصنع الأنسولين قد يؤدي إلى تلف مباشر في وظيفة البنكرياس، وأشارت الدراسة أنه على الرغم من أنه لم يتم التحقق من ذلك لدى البشر فإنهم يقترحون أن مرض السكري قد لا يكون فقط عامل خطر لشكل حاد من مرض فيروس كورونا ولكن يمكن أن تؤدي العدوى أيضًا إلى التسبب في ظهور مرض السكري الجديد"

يتم دعم تلف خلايا البنكرياس المحتمل الذي يسببه الفيروس الذي يؤدي إلى نقص الأنسولين من خلال ملاحظة باحثين ايطاليين والمؤلفين المشاركين في هذه التوصيات الذين أبلغوا عن حالات متكررة من الحماض الكيتوني السكري الشديد (DKA) في وقت دخول المستشفى لمرضى كورونا.

وقال البروفيسور زيمت إن المراجعة اقترحت تنفيذ اختبار لمرض السكري لدى الأشخاص المصابين بعدوى كوفيد 19 لتحديد ما إذا كان الأفراد الأصحاء من قبل قد أصيبوا بالسكري نتيجة الإصابة بالفيروس.

وفقًا للدراسة ، فإن مرضى السكري لديهم خطر متزايد من حدوث مضاعفات شديدة بما في ذلك متلازمة الضائقة التنفسية للبالغين وفشل الأعضاء المتعددة بما في ذلك الرئة والقلب والكلى.