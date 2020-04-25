كل ما تريدين معرفته عن النفاس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أبريل 2020 01:44 مساءً - جدول المحتوى مدة فترة النفاس ممنوعات خلال فترة النفاس يجب الإبتعاد عنها تجهيزات النفاس نظام فيافي للنفاس مغطس النفاس متى يتوقف دم النفاس الطبيعي؟ أعراض حمى النفاس نزول الدم بعد الأربعين من الولادة القيصرية فوائد الرشاد للنفاس مشروبات النفاس لتنظيف الرحم ​النفاس هي الفترة التي تلي مرحلة الولادة، وهي مرحلة هامة بالنسبة لصحة الأم لأنها يجب أن تسترد صحتها وعافيتها، وتهتم بنظافتها الشخصية لكي لا تتعرض لحمى النفاس، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" هذه المعلومات الهامة التي تستعرضها معك الدكتورة لور حمدان، إختصاصية النساء والولادة في مستشفى السلام حيث تشير إلى الآتي. 1- مدة فترة النفاس تعتبر فترة النفاس متراوحة ومختلفة من إمرأة إلى أخرى، وقد قيل أن أقلها لحظة وأكثرها تكون ستين يوماً.

فترة النفاس هي الفترة التي يخرج فيها الدم ومخلفات الحمل من الرحم.

يكون الإخراج فيها كثيراً وغزيراً في الأيام الأولى الثلاثة من الوادة.

تشعر النفساء بألم في الرحم بسبب التقلصات التي تعيد الرحم غلى حجمه الطبيعي قبل الولادة، وهذا الألم يزداد ويشتد عند إرضاع المولود.

على الأم النفساء أن تحتمل الألم اثناء الرضاعة لأن رحمها سيعود بفترة اسرع من غيرها التي لم ترضع طفلها.

يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية وتغيير الحفاضات اليومية، وكذلك العناية بغرز الولادة الطبيعية في منطقة العجان. 2- ممنوعات خلال فترة النفاس يجب الإبتعاد عنها لا يفضل ربط البطن أو تحزيمه بقوة كما تفعل الكثير من النساء، لأن ذلك من الممكن أن يؤثر على الرحم الذي يعود لطبيعته خلال أيام.

لا يفضل تأخير رضاعة المولود على إعتقاد أن الحليب لم ينزل في صدر الأم، بل يجب أن يرضع المولود بمجرد نزوله من رحم أمه لكي يحفز نزول الحليب ويسرع بنزول المشيمة، ويعمل على تنظيف الرحم.

ولا يفضل تناول الأدوية دون إستشارة الطبيب مثل المسكنات، سوى المخصصة للمرضعات.

ويجب عدم شرب المنبهات الت تزيد من ألم الرحم وتقلصاته، وشرب الاعشاب الطبية مثل البابونج. 3- تجهيزات النفاس يجب أن تجهز الأم أدوات نظافة شخصية متكاملة خاصة بفترة النفاس.

تضع بعض الأدوات في حقيبة صغيرة وتصحبها معها إلى المستشفى.

يجب أن تضع النفساء في حقيبة تجهيزات النفاس الفوط الصحية المناسبة لما بعد الولادة.

ويجب أن تهتم بالملابس التي سوف ترتديها بحيث تكون مفتوحة الصدر من الأمام، وواسعة وفضفاضة ويفضل الملابس القطنية.

وتختار كل ما يلزم المولود وتضعه في حقيبة المستشفى، وتضع الباقي في خزانة صغيرة بالقرب من سريرها. 4- نظام فيافي للنفاس يعتبر هذا النظام من الأنظمة المتكاملة للعناية بالنفساء من ناحية تغذيتها وكذلك نظافتها الشخصية.

يمكن إعتبار هذا النظام بأنه من الأنظمة الشعبية التقليدية المتبعة وليس من نصائح الأطباء.

لا يجب التقيد بكل ما يرد في هذا النظام خصوصاً إستخدام الخلطات والأعشاب التي قد تكون ضارة بالنفساء.

ويمكن أن تستفيد من تجربة الأم وهي أقرب مثال لها في العناية بصحتها وتغذيتها فالعبرة هي الحصول على نظام غذائي متكامل بعد الولادة، وليس الحصول على جسم ممتليء ومكتنز بطعام مليء بالدهون. 5- مغطس النفاس Advertisements ويقصد به العناية بجرح الولادة الطبيعية في الدرجة الأولى.

وكذلك التخلص من الروائح الكريهة في المنطقة الحساسة.

وهناك بعض الأطباء لا يفضلون المغطس لأن عنق الرحم يكون مفتوحاً ويصبح المكان معرضاً للتلوث أكثر.

ولذلك لا يفضل إقتناء أي أداة خاصة لعمل المغطس في البيت.

ويفضل التشطيف الطبيعي بالمطهر الذي يحدده الطبيب للعناية بجرح الولادة الطبيعية.

كما أن التجفيف الجيد يقي من الرطوبة التي تسمح بنشاط البكتيريا وظهور الروائح الكريهة وإسوداد المنطقة. 6- متى يتوقف دم النفاس الطبيعي؟ كما أشرنا سابقاً أن دم النفاس قد يتوقف خلال أيام أو لحظات وقد يستمر لما بعد الأربعين يوماً.

ويكون غزيراً في الأيام الأولى للولادة ثم يقل بالتدريج.

يجب على النفساء عدم تعاطي اي أدوية مسكنة دون إستشارة الطبيب لأن الأدوية المسكنة تقلل من غزارة الدم، وعند التوقف عنها يعود الدم للنزف.

ويجب عدم تناول القرفة المغلية التي تزيد من غزارة الدم، ولكن يمكن شربها بكمية قليلة لأنها تنظف الرحم.

في حال زادت كمية الدم أو طالت المدة يجب مراجعة الطبيب لأن التدخل الطبي يصبح ضرورياً، وفي بعض الأحيان يضطر الطبيب لكشط الرحم من جديد لإيقاف الدم. 7-أعراض حمى النفاس تشمل أعراض حمى النفاس التي تظهر في الأيام العشرة الأولى من الولادة حدوث: وهن وإعياء بدرجة ملحوظة.

ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

قشعريرة شديدة بسبب ارتفاع الحرارة.

آلام شديدة في كل أنحاء الجسم.

آلام في البطن.

آلام في أسفل الظهر.

تسارع النبض بشكل كبير.

ظهور طفح جلدي.

ألم شديد في منطقة الرحم مع انتفاخ وكبر حجم الرحم، وتشعر المرأة بألم شديد بمجرد أن يقوم أي شخص بالضغط على المنطقة.

فقدان الشهية التام للطعام. 8- نزول الدم بعد الأربعين من الولادة القيصرية بعد عملية الولادة القيصرية ينزل الدم من الرحم مثل الولادة الطبيعية ولا يوجد أي إختلاف سوى الكثافة.

يقوم الطبيب أثناء الولادة القيصرية بتخليص الرحم من بقايا الولادة من خلال فتحة البطن، مما يريح الأم بعد ذلك.

لا توجد فترة زمنية محددة لتوقف الدم بعد الولادة القيصرية، ولكن التبويض يحدث في الأيام الثلاثة والثلاثين من بعد الولادة القيصرية، ولذلك يفضل أن تستخدم النفساء مانع الحمل المناسب، ولا ينصح باللولب لمن وضعت بولادة قيصرية. 9- فوائد الرشاد للنفاس يعتبر حب الرشاد ذو فوائد واضرار، ولذلك فهو يستخدم بحذر خصوصاً للحامل والمرضع.

يحتوي حب الرشاد على مواد تزيد من أنقابضات الرحم، وبالتالي فبذور حب الرشاد توصف للنفساء لتنظيف الرحم.

ويعمل حب الرشاد على زيادة حليب المرضعة، ولكنه في نفس الوقت يخفض نسبة السكر وضغط الدم فيجب تناوله بحذر. 10- مشروبات النفاس لتنظيف الرحم من المشروبات التي تفيد النفساء مغلي بذور اليانسون لأنه يعمل أولاً على تهدئة أعصاب المرأة بعد الولادة لكي تستعد للرضاعة,

وتستخدم النفساء بخور الطلح السوداني وذلك لتقليل وقت شفاء غرز الولادة الطبيعية.

ويعمل أيضاً على شد الجسم بعد الولادة والعودة لوضعه الطبيعي.

ويتم أولاً دهن الجسم كاملاً بخليط من ملعقتين من كريم جليسوليد وملعقتين من الفازلين وملعقة من زيت اللوز الحلو وزيت السمسم، زيت الزيتون، وزيت الأطفال، وملعقتين من الكركم، قبل التعرض للبخور.

ثم يعرض الجسم للبخور لمدة ساعة بحيث تستريح المرأة كل ربع ساعة وتجفف جسمها ثم تعاود الكرة مرة ثانية.

كما يفيد مشروب الشومر لكي يزيد من حليب الرضاعة.

ويفيد مشروب الحلبة وما يعرف في مصر بالموغات لأنه يزيد من كمية الحليب ويدر الحيض، ويقوي جسم النفساء لأنه يطبخ بالسمن البلدي والسمسم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.