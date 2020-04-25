انت الان تتابع موضوع معلومات عن دواء ديسلوراتادين – Desloratadine والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الدِّيسلوراتادين هو من مُضادَّات الهيستامين التي تُقلِّل من آثاره ، و هو من الموادِّ الكيميائيَّة الطبيعيَّة في الجسم، التي تقلل من أعراض التَّحسُّس وعلاماته ، و الديسلوراتادين هو مشتق فعّال للوراتادين ، ولكن فعاليته أقوى بكثير، ويستخدم الدواء لعلاج التهاب الأنف التحسسي ، وما يرافقه من عطاس وسيلان واحتقان، و هو علاج فعال لبعض حالات الحساسية و حكة العين و الاحمرار، ويستخدم كعلاج مساعد للتحكم في أعراض البرد مثل العطاس وغير ذلك ، كما يعالج الشرى المزمن عند الأشخاص المصابين بتفاعلات جلدية مزمنة وأمراض الجلد الناتجة عن الحساسية.

ما هي استخدامات دواء ديسلوراتادين

ديسلوراتادين (Desloratadine) هو دواء مضاد لمستقبلات الهيستامين من الجيل الثاني، حيث يمنع الهيستامين من الارتباط بمستقبلاته ، ولأن ارتباط الهيستامين يسبب أعراض الحساسية المعروفة مثل الحكة، والعطاس، ودموع العيون، وسيلان الأنف ، لذلك فإن لوراتادين يمنع حدوث هذه الأعراض، وبالتالي فهو مضاد للحساسية، يكمن استعماله الأساسي في علاج الالتهاب الأُرْجي للأنف، خصِّيصًا حمّى الكلأ، كما يخفف هذا الدواء من أعراض العُطاس وتهيج العيون والأنف، و يساعد في التخفيف من التورم و الآلام التي تنتج عن لدغات الحشرات.

ينشر هذا الدواء تحت الكثير من المسميات منها كلارا , لورينكس، ديسلور، نيورين، ايريوس، لوريتا وسعره مناسب ، ويتم انتاج ديسلوراتادين في أوروبا تحت الاسم التجاري “ايريوس”، و في الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم “كلارينكس”.

الجرعة وطريقة استخدام دواء دِيسلوراتادين

يكون هذا الدواء على شكل أقراص فموية وشراب فموي ، ويصرف من الصيدليات بوصفة طبية، و يتم تناول ديسلوراتادين عن طريق الفم ، ويجب أخذه بعد الطعام مباشرة إذا كان يسبب اضطرابات هضمية لدى البعض و ليس على معدة فارغة، ويبدأ مفعوله بعد ساعة تقريبًا، ويستمر حتى 24 ساعة، و تكون الجرعة كالتالي:

للكبار و الأطفال فوق سن 12 : 5 مغ يوميًا بمقدار قرص واحد أو 10 مللتر في اليوم.

للأطفال: من عمر 6 أشهر حتى 12 شهرًا: 1 مغ مرة يوميًا.

من عمر سنة حتى 6 سنوات: 1.25 مغ مرة يوميًا .

من عمر 6 سنوات حتى 11 سنة: 2.5 مغ مرة يوميًا.

من عمر 12 سنة فما فوق: 5 مغ مرة يوميًا، ” 10 مل من الشراب أو حبة واحدة”.

إذا كنت تعطي دواء سائل ديلاوراتادين للطفل على وجه الخصوص ، فتأكد جيدا من تعليمات الجرعات على الزجاجة حتى تقيس الجرعة الصحيحة بدقة، كما يمكن استخدامه لكبار السن ولكن بجرعة معينة يقوم الطبيب بتحديدها.

يمكن تناولُ هذا الدواء على مَعدةٍ فارغة أو بعدَ تَناوُل الطعام مباشرة، ولكن يُفضل تناولُه بعد الطَّعام لكي لا يتسبب في تَهيجات أو اضطرابات في المعدة ، كما يجب تناول جرعة الدواء في الوقت المحدد و في حال عدم التذكّر حتى اليوم التالي ، تناول فقط جرعة اليوم التالي، و لا يجب أن تتناول جرعة مضاعفة بأي شكل من الأشكال لتفادي كل التأثيرات الجانبية التي يمكن ان تهدد صحتك. [1]

يحفظ الدواء فى درجة حرارة الغرفة مابين 15 – 30 درجة مئوية، يكما يحفَظ الدَّواءُ بَعيداً عن الحرارة وبَعيداً عن الضَّوء وعن الرُّطوبة، ولا يجب تخزينُه في الحمَّام أو المطبخ ، كما يجب حفظ الدواء بعيدا عن متناول ايدى الأطفال الصغار أو الحيوانات الأليفة.

لا ترمي الدواء في المرحاض أو في المصرف لأن التخلص من الدواء بهذه الطريقة قد يسبب تلوث في البيئة. يرجى استشارة الصيدلي أو الطبيب للحصول على مزيد من التفاصيل عن كيفية التخلص من دواء ديسلوراتادين بشكل آمن.

ما هي موانع استخدام ديسلوراتادين

يمنع استعمال الدواء إذا كان لدى المَريض تَحَسُّس تجاه الدِّيسلوراتادين أو أي مكون آخر في هذا الدواء.

إذا كانت المَريضَةُ تُرضِع رضاعةً طبيعيَّة من الثَّدي ، فيجب عدم تناول هذا الدواء ، لأنه من المحتمل أن يؤثر هذا على الرضيع بشكل سلبي لأنه ينتقل إليه عبر حليب الأم ، أما بالنسبة للحوامل، في عدد كبير من حالات الحمل لم يثبت أي تشوه أو تأثير سام للديسلوراتادين على الجنين ، كما لم تظهر الدراسات على الحيوانات أي آثار ضارة مباشرة أو غير مباشرة ، و في نفس الوقت لم تثبت سلامة الاستعمال حتى الآن ، فالعقار يصنف بالنسبة للسلامة أثناء فترة الحمل فى الفئة C ، لذلك كإجراء وقائي، لا ينصح بتناول الدواء ديسلوراتادين من قبل المرأة الحامل. [2]

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لا ينصح باستعمال الدواء للأطفال تحت سن 12 سنة، إلا بتوصية من الطبيب المعالج، كما يجب الامتناع عن القيادة حتى تتضح طبيعة تأثير الدواء، حيث من الممكن أن يسبب ضبابية في الرؤية وبعض الدوار.

إذا كان المَريضُ يعانِي من أمراض الكلى، يجب استِشارة مُقدِّم الرِّعاية الصحِّية قبل تناوله.

إذا كان المَريضُ يعانِي من خلل في وظائف الكبد، يجب استِشارة الطبيب لتفادي أي مشاكل صحية.

يمنع استخدام الدواء في حالات المياه الزرقاء و زوايا تصريف ضيقة، ومبطئات الأيض، وتضخم البروستاتا وقرحة المعدة أو انسداد عنق المثانة ، و عند استخدام الدواء يمنع تناول الكحوليات أو التبغ، لان ذلك يؤدي لحدوث تفاعل مع الدواء، كما يحذر من استخدام دواء ديسلوراتادين إذا كان المريض يعاني من ضعف في امتصاص الغلوكوز.

لا يجب استعمال دواء ديسلوراتادين من قبل الأشخاص الذين يقومون بالتعامل مع الأدوات أو الآلات الحادة، سواء بالنسبة للسيدات أو الرجال، أو من يقومون بالقيادة لفترات طويلة.

ما هي التأثيرات الجانبية لهذا الدواء؟

من أهم الأعراض الجانبية التي يشتكي منها المرضى بعد استعمال هذا الدواء ، جَفاف الفم، و الشُّعور بالدُّوار أو الدوخة ، كما تحدث لديهم تغيُّرات في طريقة التفكير أو الإرهاق الشديد، بالإضافة إلى الغثيان ، الصداع، الحمى، التهيج، الإسهال، السعال بشكل مستمر و عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

كما يسبب بالنسبة لبعض المرضى التهابات في المسالك البولية ، و ألام في العضلات و التهاب البلعوم و عسر الطمث بالنسبة للنساء، والطفح الوريدي، وأحيانا الرعاف ، كما يسبب في بعض الحالات النادرة عدم انتظام دقات القلب، و ارتفاع إنزيمات الكبد من ضمنها البيليروبين ، و التهاب الكبد، و مشاكل الجهاز الهضمي المعوي، و النُّعاس في بعض الحالات فقط و ليس الجميع، لان تأثيره لا يمتد إلى المخ، بالإضافة إلى ذلك يسبب الدواء تَشوُّش الرؤية لهذا السبب، يجب تجنُّبُ قيادة السيارة ، وتجنُّب القيام بالمهام والأنشطة التي تحتاج إلى يقظة و تركيز شديد. [2]

كما يجب أن يحصل المريض على المساعدة الطبية على الفور ، إذا ظهرت عليه علامات مثل صعوبة التنفس و تورم الشفتين واللسان ، و تورم الوجه و تورم الحلق.

إذا قمت بشراء أي دواء ، تحقق من الصيدلي أولا أنه مناسب لتناوله مع مضادات الهيستامين ، و هذا لأن بعض الأدوية الأخرى يمكن أن تزيد من مخاطر الآثار الجانبية.

من الممكن أن تظهر على المريض الذي يتناول دواء ديسلوراتادين آعراض جانبية أخرى لم نقم بذكرها في هذا المقال بطبيعة الحال ، ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات بخصوص ذلك عن طريق التحدُّث إلى الطبيب المعالج لاستعمال الدواء بالشكل الصحيح و السليم.